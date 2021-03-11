به گزارش خبرنگار مهر، لیگ جودو باشگاه های کشور روز گذشته با حضور ۱۶ تیم در چهار گروه آغاز و با صعود هشت تیم مرحله یک چهارم نهایی پیگیری شد.

امروز جمعه مرحله نیمه نهایی و نهایی این مسابقات در حالی برگزار شد که مسعود سلطانی فر با حضور در سالن شهید افراسیابی ضمن تماشای این رقابتها جام قهرمانی تیم‌های برتر را در مراسم اختتامیه نیز اهدا خواهد کرد.

بر همین اساس تیم‌های خانه جودو ملک و تأسیسات دریایی ترخان برای کسب عنوان سومی به مصاف هم خواهند رفت و دو تیم رعد پدافند هوایی سمنان و خوشگوار مشهد در دیدار پایانی به مصاف هم خواهند رفت.