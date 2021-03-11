یک واحد مرغداری در فاروج از تعطیلی نجات یافت

حجت الاسلام اسدالله جعفری در گفتگو با مهر ضمن بیان نقش مهم دستگاه قضائی در رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار، وجود نوسانات لجام‌گسیخته در حوزه قیمت برخی اقلام و کالاهای اساسی از قبیل بی ثباتی و تلاطم در قیمت گوشت مرغ را غیرقابل توجیه و از موجبات نارضایتی مردم برشمرد.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با تشریح مشکلات مبتلابه یک تولید کننده مرغ گوشتی در فاروج گفت: طبق بررسی‌های به عمل آمده این تولید کننده در خصوص موضوع پروانه ساخت بنا و ایجاد مستحدثات و مجوز بهره برداری از محل اجرای طرح، با مشکلاتی مواجه بود که مراتب بلافاصله پس از طرح در ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پیگیری شد بطوری که با مدیران دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در این حوزه مذاکرات و مکاتباتی صورت گرفت و خوشبختانه در کمترین زمان تلاش‌های دستگاه قضائی نتیجه داد و مشکلات موجود مرتفع و از تعطیلی این واحد تولیدی جلوگیری شد.

وی بیان داشت: دستگاه قضا تمام تلاش خود را برای رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی به کار خواهد بست.