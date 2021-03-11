عباس سروری بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نماز عبادی سیاسی جمعه فردا ۲۲ اسفند به امامت آیت الله مصطفی علما امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه در مسجد جامع شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته افزود: سخنران قبل از خطبه‌های نماز جمعه فردا حجت الاسلام حجت الله فاضلی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان کرمانشاه خواهد بود.

دبیر ستاد نماز جمعه کرمانشاه تصریح کرد: در این راستا درب مسجد جامع کرمانشاه از ساعت ۱۱ روز جمعه ۲۲ اسفند ماه باز و پذیرای مردم مؤمن کرمانشاه خواهد بود.

سروری خاطر نشان کرد: از نمازگزاران در خواست می‌کنیم علاوه بر استفاده از ماسک حتماً سجاده شخصی به همراه داشته باشند و فاصله اجتماعی را با رعایت فاصله مجاز شرعی برای اقامه نماز رعایت کنند.