اقدام عجیب و غیرقانونی جمهوری چک در قدس اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتص، «آندری بابیش» نخست وزیر جمهوری چک، امروز پنجشنبه رسماً دفتر دیپلماتیک این کشور را در قدس اشغالی افتتاح کرد.
وی در مراسم افتتاحیه مدعی شد که این تصمیم قدم دیگری در راستای همکاری و شاهدی بر اهمیت این شهر از نگاه جمهوری چک است.
این مراسم با حضور گابی اشکنازی وزیر خارجه رژیم صهیونیستی برگزار شد.
وی مدعی شد که اقدام جمهوری چک به عنوان یک کشور اروپایی حائز اهمیت است.
این در حالی است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنان از انتقال سفارتهای خود به بیت المقدس به عنوان پایتخت ادعایی رژیم صهیونیستی خودداری میکنند.
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