اقدام عجیب و غیرقانونی جمهوری چک در قدس اشغالی

جمهوری چک در اقدامی مغایر با آرمان فلسطین، با افتتاح دفتر دیپلماتیک در قدس اشغالی، در جهت به رسمیت شناختن این شهر به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی گام برداشت.