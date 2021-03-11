حکمرانی محلی و مردمی صحیح یک اتفاق خوب است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها –محمد امین بهرامی*: به نظرم شوراهای شهر و روستا ایده‌ی خوبی دارد، حکمرانی محلی و مردمی اتفاق خوبی است البته اگر خوب اتفاق بیفتد! شاید دلیل اینکه تأیید صلاحیت‌ها هم خارج از ساز و کار شورای نگهبان است همین باشد.

نخستین بار سال ۸۶ بود که با شورای شهر ارتباطی گرفتم، ۸ ماه بود که کرمانشاه شهردار نداشت و آقایان جلسه هم نمی‌گذاشتند؛ جمعی از دانشجو دور هم جمع شدیم و به سراغشان رفتیم که: فتبارک الله! البته آن شورا بحمدالله منحل شد اما شوراها باقی است!

از دولت حضور اکثریت منتخب ما! در شورای شهر (که معدود افراد توانمند در بین‌شان را هم در طول ادوار فشل کردند) کلان‌شهر کرمانشاه یک روستای بزرگ است و چه توقعی است وقتی افرادی غالباً با ذهنیت روستایی را در مصدر قرار می‌دهیم توقع داریم چه چیزی تحویل بگیریم؟

به تعبیر شهید مطهری، ذهن روستایی اگر مرجع تقلید هم شود فتوایش بوی روستا می‌دهد، مسئول با ذهنیت روستایی هم کلانشهرها را هم به روستا تبدیل می‌کند و روستای کلان و کلان روستا تحویل می‌دهد. (منظور روستا زاده و روستایی زاده نیست که همه ما این طور هستیم و خود شهید مطهری هم روستا زاده بود).

هرچند هر چه بگوییم، از ماست که برماست و خدا کند افراد توانمند و سالمی ثبت نام کنند و افراد توانمند و سالم انتخاب کنیم.

اگر این‌طور افرادی می‌شناسید تشویقشان کنید ثبت نام کنند، شاید خدا کمکی کرد و فرجی شد به هر حال نتیجه اش به خودمان بر می‌گردد.

به قول مولوی:

چند پختی تلخ و تیز و شور و گز

این یکی بار امتحان شیرین بپز

*فعال سیاسی