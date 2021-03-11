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۲۱ اسفند ۱۳۹۹، ۱۹:۴۸

در ۲۴ ساعت گذشته؛

۱۳۴ بیمار مشکوک به کرونا در قم بستری هستند/ فوت یک نفر

۱۳۴ بیمار مشکوک به کرونا در قم بستری هستند/ فوت یک نفر

قم- رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: ۱۳۴ نفر مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های قم بستری هستند که حال ۸ نفر از آنها وخیم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، محمدرضا قدیر با اشاره به پذیرش ۲۵ نفر در ۲۴ ساعت گذشته در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا گفت: ۲۰ نفر از این افراد در بخش‌های درمانی بیمارستان‌های قم بستری شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به اینکه ۱۱ نفر از کسانی که در روزهای گذشته بستری بودند مرخص شده‌اند، گفت: در حال حاضر ۱۳۴ نفر مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های قم بستری هستند که حال ۸ نفر از آنها وخیم است.

وی افزود: متأسفانه در ۲۴ ساعت گذشته یک بیمار کرونایی جان خود را از دست داده است.

کد مطلب 5167371

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