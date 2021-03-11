تامین زمین مورد نیاز احداث طرح اقدام ملی مسکن فرهنگیان یزد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقیان، عصر امروز در جلسه طرح اقدام ملی مسکن فرهنگیان استان یزد اظهار داشت: جلسات هفتگی طرح اقدام ملی مسکن با موضوع مسکن فرهنگیان در اداره کل آموزش و پرورش استان یزد و با حضور مدیرکل راه و شهرسازی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و همکاران مرتبط تشکیل می شود.‌

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ادامه داد: از کل ثبت نام کنندگان مسکن فرهنگیان در این طرح ۶۹۳ نفر واجد شرایط نهایی شناخته شده اند و برای تمامی آنها در همه شهرستان‌های استان زمین مورد نیاز تامین شده است.

صادقیان افزود: با برنامه ریزی انجام شده در شهرستان‌های یزد، اشکذر و مهریز با هماهنگی راه و شهرسازی و در دیگر شهرستان‌ها با هماهنگی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ساخت مسکن فرهنگیان در قالب طرح اقدام ملی مسکن دنبال خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یادآور شد: جلسات طرح اقدام ملی مسکن فرهنگیان به صورت هفتگی و منظم برگزار خواهد شد.