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۲۱ اسفند ۱۳۹۹، ۲۰:۱۲

معاون عمرانی استاندار یزد تاکید کرد:

تامین زمین مورد نیاز احداث طرح اقدام ملی مسکن فرهنگیان یزد

تامین زمین مورد نیاز احداث طرح اقدام ملی مسکن فرهنگیان یزد

یزد- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بر تامین زمین مورد نیاز احداث طرح اقدام ملی مسکن فرهنگیان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقیان، عصر امروز در جلسه طرح اقدام ملی مسکن فرهنگیان استان یزد اظهار داشت: جلسات هفتگی طرح اقدام ملی مسکن با موضوع مسکن فرهنگیان در اداره کل آموزش و پرورش استان یزد و با حضور مدیرکل راه و شهرسازی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و همکاران مرتبط تشکیل می شود.‌

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ادامه داد: از کل ثبت نام کنندگان مسکن فرهنگیان در این طرح ۶۹۳ نفر واجد شرایط نهایی شناخته شده اند و برای تمامی آنها در همه شهرستان‌های استان زمین مورد نیاز تامین شده است.

صادقیان افزود: با برنامه ریزی انجام شده در شهرستان‌های یزد، اشکذر و مهریز با هماهنگی راه و شهرسازی و در دیگر شهرستان‌ها با هماهنگی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ساخت مسکن فرهنگیان در قالب طرح اقدام ملی مسکن دنبال خواهد شد.

 معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یادآور شد: جلسات طرح اقدام ملی مسکن فرهنگیان به صورت هفتگی و منظم برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5167382

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