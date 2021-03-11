قاطعیت دولت در برخورد قانونی با تهدیدکنندگان سلامت جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی شامگاه پنجشنبه پس از دیدار با مراجع عظام تقلید در جمع خبرنگاران با اشاره به تأکیدات مراجع معظم تقلید نسبت به تأمین کالاهای شب عید، گفت: نگرانی‌های این عزیزان را حتماً در دولت مطرح می‌کنم تا پیگیری و حل و فصل شود.

وزیر کشور با اشاره به گزارش استاندار قم و سایر مسئولان، روند درمان، پیشگیری و مقابله را بسیاری خوب ارزیابی کرد و افزود: خوشبختانه با همکاری همه دستگاه‌ها دانشگاه علوم پزشکی، استانداری، هلال‌احمر و بسیج این شرایط مناسب ایجاد شده است.

وی افزود: امروز هم که به حرم مطهر حضرت معصومه (س) مشرف شدیم، فضا بسیار خوب بود و پروتکل‌ها کاملاً رعایت می‌شد و به همین دلیل روند قابل قبول است.

رحمانی‌فضلی با اشاره به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر ممنوعیت سفر به شهرهای قرمز و نارنجی، گفت: سفر به شهرهای دیگر آزاد است، اما توصیه می‌کنیم کسانی که فکر می‌کنند نمی‌توانند رعایت کنند، خودشان ملاحظه داشته باشند.

وی افزود: ما محدودیت‌ها را برای حفظ سلامت مردم تشدید کردیم، چنانچه چادر زدن در خیابان و بوستان یا استفاده از مدارس و منازل شخصی را ممنوع کردیم.

وزیر کشور با بیان اینکه دستورالعمل‌ها برای حفظ سلامت در هتل‌ها اتوبوس‌ها هواپیما و قطار صادر و ابلاغ شده است، گفت: همه اقدامات لازم را دولت برای حفظ سلامت مردم انجام داده، اما به هر حال مردم هم باید رعایت کنند.

وی با اشاره به سختی‌هایی که مردم در این مدت یک‌سال تحمل کرده‌اند، گفت: صحت و سلامت عموم مردم برای ما بسیار مهم است، به همین دلیل با معدود افرادی که دستورالعمل‌ها را رعایت نمی‌کنند و سلامت جامعه را به خطر می‌اندازند، برخورد قانونی می‌کنیم.

رحمانی‌فضلی با اشاره به آغاز ثبت‌نام شورای اسلامی شهرها و بازدیدش از فرمانداری قم، گفت: از مردم می‌خواهیم در بحث مقدمات انتخابات و مشارکت در انتخابات نقش فعالی ایفا کنند که بتوانیم در این مرحله هم نشان بدهیم مردم همیشه پای کار هستند.