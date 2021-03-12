‌به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی در یادداشتی در واکنش به اظهارات بلینکن، وزیر خارجه آمریکا مبنی بر آزاد نکردن منابع ایران، به بیان توضیحاتی پرداخت و گفت: امروز در خبرها آمده بود که وزیر خارجه آمریکا گفته است تا ایران به توافق هسته‌ای بازنگردد، منابع ایران در کره را آزاد نمی‌کنیم.

در این خصوص چند نکته قابل ذکر است:

از اول هم مشخص بود دولت کره اراده مستقلی برای حل مشکل منابع ارزی ایران ندارد. درخواست مذاکره از طرف سفیر کره و توافق برای پرداخت منابع ایران هم توسط خود کره‌ای‌ها انجام شد و من در جلسه، از اینکه اجازه لازم را از آمریکایی‌ها گرفتن یا نه ازایشان سوال کردم.

بانک مرکزی، برنامه خود را برای تأمین نیازهای ارزی کشور، بدون توجه به منابع مسدود شده خود در کره جنوبی و سایر کشورها تنظیم کرده است؛ لذا تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی توسط منابع در جریان بانک مرکزی و تأمین ارز سایر کالاهای ضروری و نیز مواد اولیه واحدهای تولیدی از طریق منابع صادرات غیر نفتی در سامانه نیما و نیز واردات در مقابل صادرات به صورت روان در جریان است.

از اول سال تاکنون، بانک مرکزی ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی تأمین کرده است و ۲۴ میلیارد دلار ارز صادرات (غیر نفت خام) نیز از روش‌های مختلف در خدمت واردات کشور قرار گرفته است.

از اول بهمن ماه تا کنون ۳/۳ میلیارد دلار صرفاً در سامانه نیما تأمین ارز شده است و این علاوه بر تأمین ارز خود بانک مرکزی و رقم قابل توجه واردات در مقابل صادرات در این مدت بوده است. فقط در روز گذشته عرضه در نیما ۶ برابر معاملات بود. میانگین نرخ معاملات دیروز نیز ۲۲,۵۰۰ تومان برای هر دلار بود.