۱۲۰۰ بسته گوشت بین نیازمندان خراسان شمالی توزیع شد

هاشم شیرازیان در گفتگو با مهر اظهار کرد: همزمان با ماه پر برکت رجب و نیز به مناسبت سالروز تاسیس کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور، ششمین رزمایش کمک مومنانه و دستگیری از یک هزار و ۲۰۰ خانواده در مناطق مختلف استان برگزار شد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان شمالی گفت: این بسته های همدلی حاوی گوشت قربانی نذری است که از سوی موسسه خیریه حضرت خدیجه (سلام الله علیها) شهر قم و خیرین برنامه تلوزیونی «سمت خدا» که به صورت ماهانه به استان های مختلف ارسال می شود، تهیه شده و با مشارکت کانون های رابط در شهرستان های مختلف استان بین خانواده های نیازمند شناسایی شده توزیع شد.

وی با اشاره به سهم هر شهرستان در این رزمایش، افزود: ۱۵۰ بسته در شهرستان فاروج، ۱۵۰ بسته در شیروان، ۵۰ بسته در راز و جرگلان، ۱۵۰ بسته در مانه و سملقان، ۱۵۰ و ۱۷۰ بسته در شهرهای گرمه و جاجرم توزیع شد.

شیرازیان همچنین سهم شهرستان بجنورد را ۲۸۰ بسته گوشت قربانی اعلام کرد و گفت: در اسفراین نیز ۱۵۰ بسته توزیع شد.

وی در انتها گفت: پیش از این و در مراحل قبل رزمایش کمک مومنانه و در قالب این طرح همدلی بیش از پنج هزار خانواده از بسته های گوشت نذری خیرخواهانه بهره مند شدند.