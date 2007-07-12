سفر رایس به خاورمیانه به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، استیوارت تاتل در سفارت آمریکا در سرزمین های اشغالی گفت که سفر وزیر خارجه آمریکا که قرار بود هفته آینده در راستای رایزنی در مورد مناقشه خاورمیانه صورت گیرد به تعویق افتاد.

گفتنی است که تنها سه روز پیش خبر این سفر اعلام شده بود.

تاتل بدون اینکه به دلایل تعویق این سفر اشاره ای داشته باشد، گفت که این سفر احتمالا در ماه اوت صورت می گیرد.

گفتنی است که جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا لحظاتی پیش در کنفرانس مطبوعاتی خود در کاخ سفید بدون اشاره به تعویق سفر رایس خبر داد که در اوایل ماه اوت رایس به همراه رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در ماموریتی دیپلماتیک به خاورمیانه سفر خواهند کرد تا با همپیمانان آمریکا رایزنی داشته باشند.