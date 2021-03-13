صدور ۳۰ هزار کارت اهدای عضو در اردبیل

مجید محمد غریبانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز ۲۱ اسفندماه ۱۳۹۹ یازدهمین مورد از اهدای عضو در سال جاری در استان اردبیل به ثبت رسید که طی این اقدام اعضای دختر ۲ ساله به نام نازنینزهرا بهرامپور به دلیل تشخیص و تأیید مرگ مغزی اهدا شد.
وی افزود: تعداد اهدای عضو در اردبیل در سال ۱۳۹۸ برابر با ۲۳ مورد بود که در این زمینه در سایه فعالیتهای انجمنهای فعال در بحث فراهمآوری اعضا در استان اردبیل باعث شد که این استان در سال ۹۸ رتبه اول از نظر شناسایی و تشخیص بیماران مرگ مغزی در کشور به دست آورد.
این مسئول تصریح کرد: شیوع کرونا و افزایش تعداد مبتلایان در کشور آمار اهدای عضو را دستخوش تغییرات و کاهش چشمگیر کرده است که در این رابطه مقایسه آمار اهدای سال ۹۸ با سالجاری در استان اردبیل نشان میدهد که کاهش ۶۰ درصدی را در بحث اهدای عضو در منطقه داشتهایم.
۳۰ هزار اردبیلی کارت اهدای عضو دریافت کردهاند
مسئول واحد فراهم آوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: با همکاری انجمن اهدای عضو ایرانیان، معتمدین، روحانیون سرشناس و فعالان اجتماعی در بحث تبلیغات و باورسازی در بین مردم در بحث ثواب اهدای عضو خوشبختانه استان اردبیل در سال ۹۸ رتبه خوبی را به خود اختصاص داد.
به گفته غریبانی هماکنون امر اهدای عضو به خوبی در باور و فرهنگ بومی استان جا افتاده است به طوری که در سال ۹۸ تنها در استفاده از ظرفیت ایجاد غرفههای اهدای عضو در سطح شهرها ۱۰ هزار نفر اقدام به اخذ کارت اهدای عضو کردند.
وی همچنین از آمادگی بالای مردم استان برای همراهی در اهدای عضو خبر داد و گفت: داوطلبان برای اخذ این کارت میتوانند با جستجوی عبارت ساده «اهدای عضو اردبیل» در مرورگرها به سایت اهدای عضو اردبیل ارجاع داده شوند که تنها با یک کلیک بر روی لینک تعریف شده اطلاعات شخصی خود را وارد کرده و بعد از ثبت نهایی با مراجعه به واحد فراهمآوری عضو در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی به صورت فیزیکی نسبت به دریافت کارت خود اقدام کنند.
مسئول واحد فراهم آوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی استان از حضور و همکاری رسانهها و خبرنگاران در بحث تبلیغ و تبیین اقدام ارزشی اهدای عضو تقدیر و قدردانی کرد و یادآور شد: حضور فعال خبرنگاران در عرصه فرهنگسازی اهدای عضو یک امر حائز اهمیت است که امید داریم این تعامل با روند رو به افزایش مداوم باشد.
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