روسیه: تحریم های غرب واقعیت را درباره کریمه تغییر نمی دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، «دیمیتری پولیانسکی» نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد، می‌گوید هچ یک از تحریم‌ها یا اقدامات تحریک آمیز غرب، قادر به تغییر این واقعیت نخواهد بود که شبه جزیره کریمه بخشی از خاک روسیه است.

به گفته وی، مردم کریمه آزادانه و داوطلبانه و در انطباق کامل با منشور سازمان ملل، تصمیم به جدایی از اوکراین گرفتند.

وی به اوکراین هم پیشنهاد کرد که به جای اقدمات ضدروسی، از اشتباهات گذشته درس بگیرد.

این اظهارات در حالی ایراد شد که استونی در هفتمین سالگرد الحاق کریمه به روسیه، خواهان برگزاری نشست غیررسمی شورای امنیت با هدف محکوم کردن دولت مسکو شد.

این در حالی است که روسیه نیز خواستار تشکیل نشستی مشابه در تاریخ ۱۶ مارس (۲۷ اسفند) است.

اتحادیه اروپا و آمریکا به بهانه الحاق کریمه به روسیه در جریان همه پرسی که در مارس ۲۰۱۴ برگزار شد؛ تحریم‌هایی را علیه مسکو اعمال کردند.