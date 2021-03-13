برف و کولاک برخی جاده های خراسان رضوی را مسدود کرد

سرهنگ حسین میش مست در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی خراسان رضوی گفت: با توجه به بارش برف و کولاک شدید، هم اکنون محورهای درگز به قوچان، درگز به کلات، کلات به مشهد، قوچان به خوشاب و سرولایت و فیروزه به خوشاب مسدود و راهداران در تلاش برای بازگشایی آنها هستند.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی افزود: همچنین محورهای مشهد به چناران، طرقبه شاندیز، آزادراه شهید شوشتری به سمت تربت حیدریه نیز، برفی و تردد در آنها به کندی صورت می‌گیرد و سایر جاده‌های استان هم بارانی و لغزنده است.

وی ضمن توصیه به عدم انجام سفرهای غیر ضروری افزود: باتوجه به لغزندگی معابر و یخزدگی سطح جاده‌ها در ساعات بعدازظهر امروز و از طرفی محدودیت‌های کرونایی، از هموطنان می‌خواهیم تا از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند و در صورت اجبار حتماً از وسایل گرمایشی و تجهیزات زمستانی مثل زنجیرچرخ استفاده و سرعت مطمئنه را رعایت کنند.