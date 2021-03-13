افزایش تعداد کودکان مبتلا به کرونا در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز کلیدری صبح شنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت شیوع کرونا در استان اصفهان اظهار داشت: باید توجه داشت که پس از موج سنگین شیوع کرونا در مهر و آبان امسال روند نزولی بیماری کرونا را در اصفهان داشتیم اما از اواخر بهمن ماه مجدد شاهد افزایش شیوع کرونا هستیم.

وی با بیان اینکه روند شیوع بیماری کرونا در استان‌هایی مانند خوزستان و چهارمحال و بختیاری تأثیر مستقیمی بر روند شیوه این بیماری در استان اصفهان دارد، ابراز داشت: هر گاه در این دو استان تشدید وضعیت کرونا را داشتیم بعد از دو الی سه هفته این روند را در اصفهان تجربه کردیم و از این رو ما در این زمینه نگران هستیم.

بستری روزانه ۵۰۰ بیمار در مراکز درمانی اصفهان

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر روزانه بین ۴۵۰ تا ۵۰۰ بیمار بستری کرونا داریم، ادامه داد: تعداد بیماران مرخص شده نیز حدود ۷۰ تا ۱۰۰ نفر است.

وی با بیان اینکه در اسفند ماه با پتاسیم‌های جدید ویروس کرونا آشنا شدیم، ادامه داد: در این زمینه نمونه‌ای زیادی نیز شناسایی شد و این افراد را محدود کرده و مورد ارزیابی قرار دادیم.

کلیدری با بیان اینکه هر چه به ایام نوروز نزدیک‌تر می‌شویم چنانچه شهروندان توجه نداشته باشند به طغیان بیماری خواهیم رسید، افزود: قدرت سرایت افزایش پیدا کرده و مرگ و میرها در موج جدید به وضوح بیشتر شده است و از سویی نیز شاهد درگیر شدن افراد کم سن با این بیماری هستیم.

وی با اشاره به آماده باش یکساله مراکز درمانی استان اصفهان برای درمان بیماران مبتلا به کرونا اضافه کرد: در حال حاضر دو بیمارستان خورشید و عیسی ابن مریم به عنوان بیمارستان‌های ریفرال کرونا در نظر گرفته شده‌اند و هماهنگی لازم برای به مدار آوردن بیمارستان‌های صدوقی، یکی از بیمارستان‌های تأمین اجتماعی و بیمارستان امین برای شرایط اضطرار انجام شده است.

بیمارستان امام حسین (ع) ریفرال کودکان مبتلا به کرونا شد

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر بیمارستان امام حسین (ع) به عنوان بیمارستان ریفرال کودکان مبتلا به کرونا در اصفهان به کارگیری شده است، ادامه داد: باید توجه داشت که در موج جدید تعداد کودکان مبتلا به این بیماری روبه افزایش است.

وی در ادامه در خصوص فعالیت سامانه کوثر برای الکترونیکی شدن پرونده‌های بیمارستانی اظهار داشت: در این زمینه به جایگاه خوبی رسیده‌ایم اما باید توجه داشت سامانه‌های مختلفی در وزارت بهداشت فعال هستند و باید میان افزارهایی ایجاد شود که برداشت اطلاعات تنها از یک سامانه برداشت شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای حذف نسخه نویسی از دفترچه‌ها نیز در دستور کار است، ادامه داد: در این زمینه هنوز زیرساخت لازم را نداریم وباید با برنامه‌ریزی بهتر این امر را دنبال کنیم.

مجوز بهره‌برداری از آنژیوی بیمارستان شریعتی در صورت راستی آزمایی صادر می‌شود

وی در خصوص چرایی عدم راه‌اندازی بخش آنژیوی بیمارستان شریعتی نیز ابراز داشت: در این زمینه باید همه اقدامات مورد نیاز برای فعالیت این بخش در بیمارستان شریعتی انجام شود و اطلاعات بارگذاری شود و راستی آزمایی شرایط مورد نیاز انجام شود ظرف ۲۴ ساعت به این بیمارستان مجوز بهره برداری از این بخش را خواهیم داد.

کلیدری در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر میزان مراکز درمانی در شرق استان بسیار کمتر از غرب استان است، ادامه داد: ۲۵۰ هزار نفر در شرق اصفهان بیمارستان ندارند و باید صدها کیلومتر مسیر طی شود تا این شهروندان به بیمارستان برسند و برای این امر بهره برداری از بیمارستان ۳۲ تخت خوابی ورزنه را در دستور کار داریم.