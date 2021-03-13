آسیاتک موفق به تمدید گواهینامه سیستم امنیت اطلاعات از افتا شد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این شرکت برحسب رویکرد مشتری مدارانه و تلاش در راستای رعایت امنیت اطلاعات و حقوق مشتریان خود، در اسفند ماه ۱۳۹۹ موفق به تمدید گواهینامه ISO۲۷۰۰۱، سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) از شرکت مرزبان کیفیت تحت اعتبار افتا شد که این ممیزی به مدت ۳ روز به طول انجامید.

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات، با افزایش اعتماد و اطمینان به مشتریان این اطمینان را می‌دهد که اطلاعات فرد به بهترین نحو حفاظت شده، همچنین رویکرد پیاده سازی اصول امنیت اطلاعات و دریافت گواهینامه مرکز افتا ISO۲۷۰۰۱، تایید دیگری بر اعتبار شرکت انتقال داده‌های آسیاتک در ارائه خدمات امن می‌باشد.

از جمله مزیت‌های به‌کارگیری این استاندارد می‌توان به شناسایی مخاطرات به صورت سیستماتیک، حفظ و ارتقای محرمانگی، یکپارچگی و دسترس پذیری اطلاعات و در نتیجه بهبود مداوم کسب و کار و ایمن سازی کلیه دارایی‌ها و سرویس‌های مرکز داده اشاره کرد.

شرکت آسیاتک با استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات، گام دیگری در جهت پیشبرد اهداف سازمانی و ارتقای امنیت شبکه‌های سیستمی و تمامی سرویس‌های ارائه شده خود برداشته است.

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