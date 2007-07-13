اتحادیه اروپا خواستار گفتگو با دولت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزلاری فرانسه، وزیر امور خارجه پرتغال شب گذشته در وین تصریح کرد: اتحادیه اروپا خواهان مشارکت در مسئله( هسته ای ایران) از طریق برنامه گفتگوی خود با دولت ایران برای حفظ همه گزینه ها در جهت یک راه حل صلح آمیز برای این بحران است.



"لوئیس آمادو" درجمع خبرنگاران گفت که برنامه هسته ای ایران یکی از نگرانی های مهم برای ریاست کنونی کشورش بر اتحادیه اروپا خواهد بود.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که اتحادیه اروپا به سرعت اصلاحات قانون اساسی واحد را بپذیرد.



پرتغال از اول جولای( 10 تیر) ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را به مدت شش ماه برعهده گرفت؛ پیش از این، آلمان ریاست اتحادیه اروپا را برعهده داشت.



لازم به ذکر است، جواد وعیدی معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران روز گذشته در پایان 10 ساعت مذاکره خود با معاون البرادعی از پیشرفت سازنده و خوب مذاکرات خبر داد و اعلام کرد: ایران و آژانس درباره بخشی از مدالیته همکاری ها برای رفع ابهامات باقیمانده از برنامه هسته ای به توافق رسیدند .



هاینونن نیز، مذاکرات را سازنده خواند و نسبت به رفع ابهامات باقیمانده آژانس در فرصتی 60 روزه با همکاری خوب ایران ابراز امیدواری کرد.