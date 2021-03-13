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۲۳ اسفند ۱۳۹۹، ۲۱:۰۲

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خبر داد؛

شناسایی ۱۴ مورد جدید ابتلا به کرونا انگلیسی در کرمانشاه

شناسایی ۱۴ مورد جدید ابتلا به کرونا انگلیسی در کرمانشاه

کرمانشاه- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از شناسایی ۱۴ مورد جدید ابتلا به کرونا انگلیسی در استان کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم شکیبا با اشاره به آزمایش‌های تخصصی انجام شده در خصوص افراد مشکوک به مبتلا به ویروس کرونا انگلیسی، اظهار کرد: ۱۴ مورد جدید از ابتلاء به ویروس کرونا انگلیسی در استان کرمانشاه شناسایی شد.

وی با بیان اینکه ۱۰ نفر از ساکنان یک روستا در شهرستان صحنه به ویروس کرونا انگلیسی مبتلا شده‌اند، افزود: ساکنان این روستا بیشتر با شهرستان سنقر و کلیایی مراوده داشته‌اند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به علت ابتلاء این افراد به کرونا انگلیسی اشاره و تصریح کرد: این افراد در یک مراسم عروسی در یکی از شهرستان‌های استان لرستان شرکت کرده و هم اکنون تعدادی از آن‌ها در بیمارستان بستری هستند.

وی با اشاره به پایش و بیماریابی افرادی که با بیمار ساکن ماهشهر که به گیلانغرب سفر کرده در ارتباط بودند، ادامه داد: ابتدا سه نفر و امروز ۲ نفر دیگر از این افراد به کرونا انگلیسی مبتلا شدند.

شکیبا با تاکید بر اینکه تمامی پنج فرد مذکور به واسطه فردی که اقدام به سفر به شهرستان گیلانغرب کرده به ویروس جهش یافته مبتلا شده‌اند، گفت: ۲ بیمار دیگر در شهرستان سرپل ذهاب شناسایی شده که در یک کارخانه در استان ایلام کار می‌کنند.

وی با بیان اینکه اکثر کارکنان کارخانه مذکور در ایلام به این واریانت ویروس مبتلا شده‌اند، افزود: از مجموع ۲۶ بیمار مبتلا به ویروس انگلیسی در استان کرمانشاه ۲۵ نفر به دنبال سفر یا پذیرش مهمان گرفتار شده و این امر اهمیت خودداری از سفر و دورهمی را بیشتر از گذشته نشان می‌دهد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تاکید کرد: مردم نباید برای هیچ سفری برنامه ریزی کرده و یا در هرگونه مراسم عزا و عروسی شرکت کنند تا به گرداب این ویروس وحشتناک و کشنده گرفتار نشوند.

کد مطلب 5168815

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