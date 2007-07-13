هشتمین گزارش برامرتز درباره ترور حریری به شورای امنیت ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "سرژ برامرتز" در گزارش تازه 20 صحفه ای خود آورده است که بحران سیاسی لبنان شاید بازتابی منفی بر تحقیقات بین المللی درباره ترور حریری داشته باشد.

این گزارش از اوضاع سیاسی لبنان ابراز نگرانی کرده و هشدار داده است: بحران اوضاع سیاسی و امنیتی به احتمال زیاد بر روند کار تیم تحقیق در ماههای آتی زیان وارد خواهد کرد.

برامرتز در گزارش خود که در بین 15 عضو شورای امنیت توزیع شد، به درگیری های ارتش لبنان با تندروهای اسلامگرا و ترور ولید عیدو از نمایندگان جناح حاکم در مجلس لبنان و حمله ماه گذشته به نیروهای پاسدار صلح بین المللی (یونیفل) مستقر درجنوب لبنان و کشته شدن شش تن از آنها اشاره کرده است.

این گزارش همچنین به دادگاه بین المللی تشکیل شده توسط سازمان ملل متحد برای محاکمه عاملان ترور حریری پس از صدور قطعنامه شورای امنیت در این باره در 30 ماه مه گذشته اشاره دارد.

براساس این گزارش، تیم بین المللی تحقیق درباره ترور حریری چندین تدابیر ضروری را برای تسهیل ارجاع پرونده به دادگاه بین المللی به هنگام آماده شدن آن در نظر گرفته است.

این گزارش می افزاید: دلایل جمع آوری شده توسط محققان سبب شد تا برخی افراد طراح و مجری عملیات ترور حریری و سایر مواردی که درباره آن تحقیقات صورت می گیرد، مشخص شود.

برامرتز در گزارش خود به ویژه به افرادی اشاره کرده است که به طور هماهنگ از شش تلفن همراه برای زیر نظر گرفتن رفت و آمدهای حریری در هفته های پیش از ترور وی استفاده کرده اند.

این گزارش آورده است: این افراد نقشی اساسی را در طراحی و اجرای ترور حریری بازی کرده اند.

محققان همچنین تحقیقات دقیقی را درباره "احمد ابوعدس" انجام دادند که مسئولیت ترور حریری را در یک نوار ویدئویی برعهده گرفته بود و آنها به این نتیجه رسیدند که وی فرد انتحاری مسئول منفجر کردن کامیونت بمب گذاری شده نبوده است.

به گفته محققان، ابوعدس مجبور به ضبط نوار برعهده گرفتن مسئولیت ترور حریری شده و به احتمال زیاد کشته شده است یا اینکه به همراه سایر افراد وابسته به یک گروه تندروی بزرگتر این نوار را ضبط کرده است.

تیم تحقیق بین المللی در گزارش ماه اکتبر سال 2005 میلادی فرضیه وجود احمد ابوعدس در سوریه پیش از ترور حریری را مطرح کرده بود.

روزنامه الحیات چاپ لندن نیز نوشت: در هشتمین گزارش تیم بین الملی تحقیق درباره ترور حریری آمده است که این کمیته قصد اجرای 200 مصاحبه درباره ترور حریری و 100 مصاحبه در ارتباط با 17ترور دیگر صورت گرفته در لبنان در طول ماههای آینده دارد.

برامرتز همکاری سوریه با تحقیقات را به طور اجمالی رضایت بخش دانسته و آورده است که تیم تحقیقات از ماه مارس گذشته دیدارهایی را از دمشق انجام داده و 57 درخواست کمک در امر تحقیقات از آغاز تحقیق در ماه ژانویه 2006 ارائه کرده است.

این گزارش آورده است که همکاری سوریه امری قطعی برای موفقیت و اتمام کار تیم بین المللی تحقیق همچنان به شمار می رود و تعدادی از مصاحبه های صورت گرفته چند ماه گذشته در لبنان، سوریه و کشورهای دیگر از اهمیت بالایی برخوردار بوده است.

برامرتز در گزارش خود اشاره کرده است که تیم بین المللی تحقیق اخیرا به اطلاعاتی درباره فروش کامیونت "میتسوبیشی" دست یافته است که در انفجاری که به ترور حریری منجر شد، بکار رفته بود.

براساس این گزارش، این کامیونت که به احتمال زیاد در حمل و نقل مواد منفجره از آن استفاده شده است، از یک کارخانه وابسته به گروه خودرو سازی میتسوبیشی در فوریه سال 2002 میلادی خارج، در اکتبر سال 2004 میلادی سرقت شدن آن در شهر کاناگاوا ژاپن اعلام و سپس به سمت امارات بارگیری شد و بعد به یک نمایشگاه خودرو در دسامبر سال 2004 میلادی نزدیک شهر طرابلس در شمال لبنان منتقل و فروخته شد.

گزارش برامرتز می افزاید: تیم تحقیق اخیرا به نتایجی دست یافته که نشان می هد طرف های خریداری کننده خودرو شاید با تجهیزات قرار داده شده در درون کامیونت برای زمینه سازی جهت حمله علیه حریری دست داشته باشند.

تحقیقات تیم بین المللی تحقیق درباره ترور حریری همچنین تاکید کرد که است که رسوایی بانک المدینه عامل یا انگیزه اساسی ترور حریری نبوده، بلکه انگیزه سیاسی بوده است و تحقیقات هم اکنون در مسیر تئوری مرکزیت قطعنامه 1559 به عنوان انگیزه پس پرده ترور حریری حرکت می کند.