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۲۴ اسفند ۱۳۹۹، ۱۲:۱۸

«قوی شو» از شبکه آموزش پخش می‌شود

«قوی شو» از شبکه آموزش پخش می‌شود

برنامه «قوی شو» روایتی مستند از افرادی موفق به تهیه‌کنندگی میلاد معتمدی‌فر و حانیه السادات آجودانی در ایام نوروز از شبکه هفت پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، «قوی شو» با رویکرد ایجاد اشتغال و کارآفرینی در قالب مستند روایی در ۱۵ قسمت تولید شده است.

این برنامه در حقیقت یک برنامه انگیزشی است که با سفر به استان‌های مختلف با به تصویر کشیدن زندگی افراد موفق و کارآفرین به فرهنگ بومی، گویش و حتی گردشگری که متاسفانه در حال فراموش شدن است، نیز می‌پردازد.

تنوع در لوکیشن به لحاظ رنگ آمیزی بصری و ایجاد یک برنامه آموزشی مهارتی در کنار فضای مفرح از ویژگی‌های این برنامه قلمداد می‌شود.

ساختار «قوی شو» مستند گونه است و سعی کرده حداقل از پایتخت فاصله بگیرد و با توجه به رنگ آمیزی بصری در طبعیت و اقوام مختلف کشور خانواده‌های موفق کارآفرین را به تصویر بکشد.

نگاه به خانواده، زندگی ایرانی اسلامی، انگیزه و امید از خصوصیاتی است که در برنامه «قوی شو» مورد توجه قرار گرفته است.

برنامه «قوی شو» به تهیه کنندگی میلاد معتمدی فر و حانیه السادات آجودانی در گروه مهارت‌های عمومی و تخصصی تولید شده و در ایام نوروز از شبکه هفت سیما روی آنتن می‌رود.

کد مطلب 5169218

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