هدف طرح بازگشت تدریجی به برجام از سوی دولتمردان انتخاباتی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی خضریان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی، گفت: اخیرا ایده‌ای توسط رئیس‌جمهور، وزیر امور خارجه و حسام الدین آشنا مطرح شده است که ناظر بر بازگشت تدریجی و همزمان به برجام است اما حرف قطعی ما چیز دیگری است.

وی بیان کرد: حرف قطعی در سیاست خارجی ایران، برداشتن کامل تحریم‌ها از طرف ناقض برجام یعنی آمریکا و راستی‌آزمایی آن توسط ایران و سپس بازگشت ایران به محدودیت‌های برجامی است و همه این موارد، جدا از مسئله خسارت و پرداخت عدم‌النفع به ایران در سال‌های اخیر بوده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرح بازگشت جز به جز به برجام که روحانی مطرح کرده است، دقیقا در مقابل طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم های مجلس است و به نظر می‌رسد بیشتر برای ایجاد کانالی جهت گفت‌ وگوهای بیشتر باشد.

خضریان ادامه داد: طرح بازگشت همزمان به برجام نیز راه را برای راستی آزمایی رفع تحریم‌ها خواهد بست و بار دیگر گزیده شدن از یک سوراخ را نشان می‌دهد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: اقدامات ایران عملیاتی است و به سرعت با نابودی اورانیوم های غنی شده و جمع آوری سانتریفیوژها انجام خواهد شد، اما اقدامات دولت آمریکا در رفع موانع فروش نفت، انجام تراکنش مالی و استقبال کشورها نیازمند زمان است و فرصت خاصی برای راستی‌آزمایی می‌طلبد.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد چنین طرح‌های عجولانه‌ای توسط دولت بیش از اینکه منافع ملی کشور را تامین کند، دارای رویکرد انتخاباتی است تا بتوانند با دستاوردسازی نمایشی، جان تازه‌ای و یا تنفس مصنوعی به جریان شکست خورده غرب گرا در داخل کشور دهند.

خضریان تأکید کرد: خوب است دولت به جای طرح چنین موضوعاتی، سری به بازار بزند و ببیند نتیجه عملکرد جریان غربگرا بعد از ۴۰ سال صفوف گوشت، مرغ و مایحتاج مردمی است که امکان خرید دارند و در مقابل، مردمی که پول کافی برای خرید مایحتاج را ندارند، به مراتب در شرایط بدتری قرار دارند.

علی نیکزاد که ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: فصل‌الخطاب ما در مباحث هسته ای فرمایشات مقام معظم رهبری است.