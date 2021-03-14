سیرجان انتقام شکستش را گرفت/ تعیین قهرمان به بازی سوم کشید

به گزارش خبرنگار مهر، دومین بازی فینال سی و چهارمین دوره رقابت‌های لیگ برتر والیبال امروز (یکشنبه) از ساعت ۱۶ در سالن فدراسیون برگزار شد. تیم‌های شهرداری ارومیه و فولاد سیرجان برای کسب نخستین جام قهرمانی تلاش کردن که این بازی با نتیجه ۳ بر صفر به سود فولاد به پایان رسید.

شاگردان پیمان اکبری در تیم شهرداری ارومیه بازی نخست را پیروز شده بودند و با شکست سه بر صفر امروز مقابل سیرجان، کار برای تعیین قهرمان به بازی سوم کشیده شد.

فولاد سیرجان که برای انتقام شکست بازی نخست گام در زمین گذاشته بود ست اول را در رقابتی نزدیک و فشرده با نتیجه ۲۸ بر ۲۶ پشت سر گذاشت. شاگردان تندروان در تیم فولاد سیرجان، در ست دوم نیز با عملکرد خوب در دفاع و اسپک پیروز شود.

در ست سوم نیز در حالی که ارومیه شروع خوبی داشت و با نتیجه ۶ بر یک پیش بود اما شاگردان تندروان بازگشت خوبی به بازی داشتند و با عملکرد عالی در حمله و اشتباهات مکرر ارومیه امتیازهای از دست رفته را جبران و پیروز ست و بازی شدند.

بازی سوم دو تیم روز سه شنبه از ساعت ۱۶ در سالن فدراسیون برگزار خواهد شد.

نتایج ست شماری:

ست نخست: ۲۸ بر ۲۶ به سود فولاد سیرجان

ست دوم: ۲۵ بر ۲۲ به سود فولاد سیرجان

ست سوم: ۲۵ بر ۲۱ به سود فولاد سیرجان