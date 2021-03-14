فوتبالیست کردستانی به اردوی تیم ملی ناشنوایان کشور فراخوانده شد

فرشید شاه محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: «میلاد محمدی» فوتبالیست شایسته کردستانی با نظر کادر فنی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان کشور به چهارمین مرحله اردوی تیم ملی فوتبال در تهران دعوت شد.

وی افزود: چهارمین مرحله اردوی تیم ملی فوتبال ناشنوایان کشور به منظور کسب آمادگی حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا و انتخابی بازی‌های المپیک تابستانی ناشنوایان ۲۰۲۱ طی روزهای ششم لغایت شانزدهم فروردین ماه سال آینده با حضور ۲۳ ورزشکار زیر نظر «محمدحسین ضیایی» سرمربی تیم ملی به میزبانی تهران برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۰۲۱ برزیل، خردادماه ۱۴۰۰ در مالزی برگزار خواهد شد.