به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز شبانه‌روزی نگه‌داری سالمندان خانه خورشید با حضور مدیرکل بهزیستی استان و جمعی از مسئولان استان همدان مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

این مرکز به مساحت ۷۷۰ مترمربع ،۲ حیاط مجزا و طراحی فضای داخلی با استفاده از تجهیزات و وسایل استاندارد با اعتباری بالغ بر ۴۸۰ میلیون تومان برای تجهیزات و مناسب‌سازی افتتاح شد و به تعداد ۴۰ سالمند ارائه خدمات می‌کند.

مدیرکل بهزیستی استان همدان در این مراسم گفت: ما برای کسانی تلاش می‌کنیم که عمری از زندگی خود را در این جامعه گذرانده و در این شرایط نیاز به همراهی و حمایت دارند و باید تمام تلاش خود را در راستای خدمت‌رسانی به این عزیزان انجام بدهیم.

دیناری افزود: سالمندی و پیر شدن یک جریان طبیعی و عمومی در نظام آفرینش است و انسان نیز به هر حال زندگی را از دوران کودکی و ناتوانی آغاز کرده، مرحله جوانی و قدرتمندی را پشت سر می‌گذارد و به‌تدریج با سختی‌های روزگار پیری و سالمندی، دست به گریبان می‌شود.

مدیرکل بهزیستی استان همدان با بیان اینکه خانه سالمندان خورشید در راستای کرامت انسانی و خدمت‌رسانی به جامعه هدف سالمندی استان مورد افتتاح قرار گرفته، متذکر شد: امیدواریم این مرکز با ارائه خدمات باکیفیت و شایسته از مراکز فعال در کشور به‌خصوص استان همدان باشد.

فرخی، مسئول مرکز خورشید در این مراسم از کارکنان بهزیستی برای همکاری و راه‌اندازی این مرکز تقدیر کرد و گفت: با تمام توان و تلاش در زمینه ارائه خدمات به سالمندان عزیز استان مصمم هستیم و امیدواریم با حمایت مسئولان استانی، به‌ویژه اداره‌کل بهزیستی استان همدان شاهد پیشرفت این مرکز باشیم.