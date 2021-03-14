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۲۴ اسفند ۱۳۹۹، ۱۸:۴۲

منصوری:

کاشت یک میلیون درخت رزمایشی برای جوانان انقلابی بود

کاشت یک میلیون درخت رزمایشی برای جوانان انقلابی بود

مدیرعامل بنیاد علوی برگ برنده کارهای جهادی را حضور در حرکت های مستمر برشمرد و گفت: کاشت یک میلیون درخت رزمایشی برای جوانان انقلابی بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری معاون بنیاد مستضعفان و مدیرعامل بنیاد علوی گفت: در مجموعه علوی در جریان این پویش نقش حداقلی داشتیم و زحمت اصلی با گروه های جهادی بود. و این بنیاد پشتیبان است.

وی با اشاره به اینکه این کار خیلی دیر شروع شده است، اظهار داشت: درخت یاری مانوری بود تا ببینیم برای ۵ سال آینده رکورد ۱۰۰ میلیون را بزنیم. کاشت یک میلیون را حرکتی رزمایشی برای جوانان انقلابی بود.

مدیرعامل بنیاد علوی گفت: در بسیاری از زمینه‌های اجتماعی مهم جریان حزب الله باید قوی‌تر عمل کند که یکی از آنها محیط زیست است.

وی ادامه داد: این عرصه باید در دست حزب اللهی‌ها باشد، در خیلی از کارها مثل رزمایش مواسات بر دوش انقلابی هاست، اما این مساله در مسائل محیط زیستی و حتی گردشگری صورت گیرد.

منصوری با اشاره به اینکه مبنای کاری درخت یاری تاکید بر مشارکت بود، گفت: رهبری آخرین مدل حکمرانی را تصریح کردند که گروه‌های میانی باید بار را بر دوش بکشند.

وی تاکید کرد: باید بر موضوع کاشت درختان بومی و نگه داری درختان توجه جدی شود.

منصوری برگ برنده کارهای جهادی را حضور در کارهای مستمر برشمرد و گفت: کارهایی از جنس درختکاری خیر کثیر و مستمر است.

وی با اشاره به اینکه توانمندسازی محرومین هدف متعالی این حرکت بود، گفت: باید بر روی این جهت کار کنیم.‌

کد مطلب 5169652
سمیرا خباز

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