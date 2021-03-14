ظرفیت سازی برای تسهیل صادرات و واردات در بنادر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی بعدازظهر یکشنبه طی بازدیدی از بخش های مختلف بندر شهید رجایی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هرمزگان پیشانی صادرات و واردات کشور و قلب تجارت ایران است؛ اظهار داشت: سازمان ملی استاندارد به عنوان نهادی حاکمیتی متناسب با دیگر دستگاه های ذیربط برای تسریع در امر صادرات و واردات حضور خود را در بنادر تقویت خواهد کرد.

وی افزود: سازمان استاندارد برای تضمین کیفیت کالاها در بنادر حضوری فعال داشته و ظرفیت سازی و تسهیل شرایط را جهت انجام امر صادرات و واردات و رفع موانع احتمالی به جد دنبال خواهد کرد.

معاون رییس جمهور گفت: در زمان تحریم ها، بسته های حمایتی را تدوین نموده و مصوباتی را در راستای کاهش موانع ابلاغ کردیم.

شریعتی برکاهش تصدی گری دولت در حوزه استاندارد و توجه به حمایت از بخش خصوصی و آزمایشگاه های تخصصی و شرکت های بازرسی و صدور مجوزهای لازم تاکید کرد و آنرا از اولویت های سازمان ملی استاندارد خواند.

مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز در این بازدید ضمن تشریح تنوع صادرات و واردات انواع کالا در بندر شهید رجایی بر لزوم توسعه زیر ساخت های اداری و آزمایشگاهی با هدف تسریع در فرآیند ورود و خروج کالا تاکید کرد.

علیرضا محمدی کرجی ران توسعه بندر شهید رجایی را یکی از برنامه های مهم در راستای ارتقای ظرفیت به منظور پذیرش کالاها عنوان کرد و گفت: تقویت خدمات آزمایشگاهی و بهره گیری از امکانات روز امد کمک قابل توجهی را جهت ارائه خدمات بهتر و تسریع در روند خروج کالاهای از بندر خواهد کرد.