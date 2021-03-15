تاکنون ۳۴۰ هزار انواع مواد محترقه در کرمانشاه کشف شده است

محمد رضا آمویی صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نگاه مردم و خانواده‌ها به مراسم شب چهارشنبه آخر سال با توجه به اطلاع رسانی و فرهنگ سازی های صورت گرفته تغییر پیدا کرده است.

وی افزود: وقتی اتفاق ناخوشایندی مانند سال‌های گذشته پیش می‌آید تا سال‌ها افراد و خانواده‌ها دچار آسیب‌های روانی می‌شوند و خوشبختانه امسال شاهد اتفاق خاصی در مورد مراسم چهارشنبه سوری نبوده‌ایم.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به فروش وسایل آتش زا در معابر شهری تصریح کرد: بسیاری از این وسایلی که در معابر شهری فروخته می‌شود مجاز هستند و گشت‌های اصناف در حال نظارت بر این فروشندگان هستند.

آمویی خاطر نشان کرد: تاکنون ۳۴۰ هزار مواد محترقه و ۵۴ کیلوگرم انواع مواد آتش زا مانند اکلیل سرنج در استان کرمانشاه کشف شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های نیروی انتظامی برای مراسم چهارشنبه آخر سال بیان کرد: طرح چهارشنبه آخر سال با حضور مأموران نیروی انتظامی در مناطق کم برخوردار اجرایی می‌شود و طی ۴۸ ساعت آینده پاکسازی مناطق آلوده شناسایی شده از سوی پلیس انجام خواهد گرفت.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان کرمانشاه گفت: همچنین خودروهایی که در چهارشنبه آخر سال در شهر باعث ایجاد رعب و وحشت شوند با همکاری دستگاه قضائی تا پایان تعطیلات نوروزی توقیف خواهند شد و مردم می‌توانند اینگونه موارد را به سامانه ۱۱۰ پلیس اعلام کنند.

آمویی تصریح کرد: امسال همانند سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا از مردم درخواست می‌کنیم از دورهمی ها پرهیز کنند و اجازه تجمع در مکان‌های عمومی را برای برگزاری مراسم چهارشنبه سوری نخواهیم داد.

معاون نیروی انتظامی استان کرمانشاه تاکید کرد: نگاه نیروی انتظامی به مراسم چهارشنبه پایان سال نگاه فرهنگی است و از خانواده‌ها در خواست داریم مراقب فرزندان خود در این شب باشند تا شاهد وقوع اتفاق ناگواری نباشیم.