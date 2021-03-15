هوای تهران برای گروههای حساس ناسالم شد

به گزارش خبرنگار مهر، کیفیت هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته کاهش یافته و تنفس را برای گروههای حساس جامعه مشکل کرده است.

در این شرایط توصیه می‌شود، افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل بکاهند.

بر اساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین غلظت آلاینده‌ها طی ۲۴ ساعت گذشته به عدد ۱۳۲ رسیده و هم اکنون نیز این آلاینده‌ها کمی افزایش داشته‌اند.

با توجه به اینکه فعالیت‌های روزمره در آخرین روزهای سال بیش از روزهای دیگر سال است، پیش بینی می‌شود این شرایط طی ساعات آینده در تهران باقی بماند.