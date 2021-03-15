پس از کادر درمان کارگران شهرداری کرمانشاه واکسینه خواهند شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر امروز رئیس شورای شهر و رئیس اداره سلامت شهرداری کرمانشاه در دفتر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه حضور یافتند.

در این جلسه ابراهیم شکیبا معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اظهار کرد: طبق برنامه‌های موجود پس از تزریق واکسن کرونا به کادر درمان، کارگران خدماتی شهرداری کرمانشاه در مقابل این ویروس واکسینه خواهند شد.

وی با اشاره به راه اندازی استودیو سلامت و سامانه تلفنی ۲۵۲۵ افزود: این موارد سبب افزایش اطلاعات مردم استان کرمانشاه در مورد ویروس کرونا نسبت به سایر استان‌ها شده است.

در این جلسه طیب حیدری رئیس شورای شهر کرمانشاه با بیان اینکه کادر درمان در خط مقدم مبارزه با کرونا در حال جهاد هستند، بیان کرد: پیرو درخواست صورت گرفته به منظور واکسینه شدن پرسنل شهرداری کرمانشاه در مقابل ویروس کرونا ابتدا باید کارگران شهرداری و سپس مدیران و اعضای شورای شهر از این واکسن استفاده کنند.

وحید جهانگیری رئیس اداره سلامت شهرداری کرمانشاه در این جلسه گفت: در سال جاری ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از پرسنل شهرداری کرمانشاه از جمله رفتگران و پاکبانان مقابل هپاتیت بی، آنفلوانزا و دیفتری واکسینه شدند.

وی افزود: جمع‌آوری زباله توسط کارگران شهرداری با توجه به شیوع کرونا همچون جمع‌آوری مین است، لذا ضرورت واکسینه شدن این افراد در مقابل ویروس کرونا کاملاً مشهود است.