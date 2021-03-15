ظرف ۵۵ روز به صادرکننده اقلام بهداشتی تبدیل شدیم/ پرهیز از سفرها

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نمکی ظهر دوشنبه در مراسم آغاز عملیات بیمارستان ۲۸۰ تختخوابی شهید رجایی بابلسر با بیان اینکه امسال سال سختی برای ملت ایران بود، زیرا در کنار سختی‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه، بیماری کرونا نیز بر مجموعه فشارها اضافه شد، افزود: در شرایطی این موج را دریافت کردیم که با خزانه‌ای نسبتاً تهی روبرو بودیم.

وی با عنوان اینکه در مسابقه‌ای با کشورهایی که خزانه‌های پر، زیرساخت‌های مهیا و پرسنلی برخوردار از مکانات روبرو شدیم، گفت: این درحالی که ما برای تهیه ماسک و لباس برای مدافعان سلامت چیزی نداشتیم.

وزیر بهداشت یادآور شد: همچنین اگر از جایی می‌خواستیم امکانات نظیر ماسک و لباس را تهیه کنیم به شدت با مشکل روبرو بودیم و برای جابجایی ماسک ال ۹۵ روزهای اول تمام دنیا را زیرو رو کردیم.

نمکی یادآور شد: با لطف خداوند و مرحمت الهی، همدلی و وفاق، هدایت‌های مقام معظم رهبری با تشکیل ستاد مدیریت کرونا و همراهی مردم و مسئولان توانستیم مشکلات را پشت سر گذاریم.

وزیر بهداشت با تقدیر از ناجا، نیروهای مسلح و خلق حماسه عظیم توسط نیروهای بسیج و دانش بنیان گفت: ظرف ۵۵ روز از وارد کننده گان وماسک به تولید کننده و به سرعت به یک صادرکننده تبدیل شدیم.

وی با اشاره به اجرای طرح شهید سلیمانی یادآور شد: دنیا فکر می‌کرد ما در باتلاق کرونا می‌مانیم ومرگ های بالای هزار نفر در روز را برآورد کرده بودند، شمار مرگ‌ها در کشور دو رقمی شد و این آمار در مقایسه با دنیای گرفتار، مرفه وبرخوردار افتخار بزرگی برای ایران اسلامی است.

وزیر بهداشت گفت: در سال جاری به رغم همه سختی‌ها، دستاوردهای بزرگی برای جمهوری اسلامی ایران در مدیریت بیماری کرونا نصیب شد و مازندران نیز در مدیریت پیک کرونا خوب عمل کرده است.

نمکی با بیان اینکه در مازندران به دلیل پیوستگی جمعیت، خاموش کردن بیماری کرونا کاری سخت و پیچیده بوده است، افزود: پیک بیماری به زیبایی مدیریت شد.

وی با تقدیر از تلاش و همراهی بخش‌های مختلف برای مهار بیماری کرونا با ابراز نگرانی ازشیوع ویروس جدید جهش یافته اظهار داشت: این ویروس جدید در کوتاه‌ترین زمان توانست یکی قدرتمندترین زیرساخت‌های نظام سلامت جهان یعنی انگلیس را به زانو درآورد و این کشور تا چندی قبل ۲۲ میلیون پوند صرف نظام سلامت کرده بودند و روزی هزار و۸۶۰ مرگ در این توفان تجربه کردند.

هیچ بیماری در بیمارستان‌ها سرگردان نشد

وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی یادآور شد: در پیک اخیر کرونا در خوزستان، حتی یک بیمار پشت درب بیمارستان سرگردان نشد و این ویروس جدید که با بیماری زایی و مرگ زایی نظام سلامت انگلیس وآلمان را به زانو دراورد، هنوز شاهد مرگ‌های دو رقمی در کشور هستیم.

نمکی با بیان اینکه ویروس جهش یافته با طغیان گری بیشتری و سفر به عنوان مؤلفه جابجا کننده بیماری سبب نگرانی می‌شود از مردم خواست تا در نوروز پیش روی از سفر پرهیز کنند و ادامه داد: همکاران در نظام سلامت باید تاب آوری داشته باشند و طی یکسال گذشته هیچکدام از همکاران حتی یک روز استراحت نداشتند.

وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی با تاکید بر پرهیز از سفر به ویژه در مازندران افزود: هنوز پای ویروس جهش یافته به بسیاری از مناطق مازندران نرسیده است و اجازه ندهیم گرفتار این بیماری شوند.

وی با اشاره به آغاز ساخت بیمارستان ۲۸۰ تختخوابی شهید رجایی بابلسر گفت: توریسم سلامت می‌تواند چهره اسلام و ایران در منطقه دگرگون کند.