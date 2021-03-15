به گزارش خبرنگار مهر آیت الله نوری همدانی صبح دوشنبه ۲۵ اسفند در دیدار با محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با تبریک اعیاد ماه رجب و شعبان گفت: انسان دارای ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است و بُعد فرهنگی از سایر ابعاد مهم‌تر است؛ اگر بعد فرهنگی طبق فرموده اسلام کامل شود، سایر اعمال هم به سمت تکامل خواهد رفت. در آیه ۱۶۴ سوره آل عمران خداوند برای عظمت کار فرهنگی منّت بر سر ما گذاشته است. خداوند منت بر مؤمنین نهاد که پیامبران از جنس مردم هستند تا مردم حرکات و رفتار انبیا را ببینند و الگو و سرمشق خود قرار دهند.

مرجع تقلید شیعیان با اشاره به اینکه در بعد فرهنگی چهار مسیر و سرمشق برای ما وجود دارد، گفت: مسیر اول این است که به جهت اهمیت زیادِ آشنا کردن مردم با قرآن، آیات قرآن بر مردم تلاوت شود؛ طبق روایات هیچ نعمتی از کتاب خدا بالاتر نیست.

آیت الله نوری همدانی افزود: مسیر دوم این است که پیامبر اسلام (ص)، اخلاق بد را از مردم دور می‌کرد و اخلاق خوب را به وجود می‌آورد. دور کردن اخلاق رذیله حسد و فساد از مردم و ایجاد اخلاق فاضله تواضع و خیرخواهی، از وظایف تربیت اسلامی است؛ در مسیر سوم، شایسته است که قرآن را طبق بیانات اهل بیت (ع) یاد بگیرند به خصوص آیات متشابه را از معدن علم قرآن که همان اهل بیت (ع) هستند، تعلیم ببینند.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم مسیر چهارم را مسیر حکمت و ارزش‌های ویژه در اسلام دانست و گفت: انبیا حکمت را به مردم یاد می‌دادند تا آنها به اخلاق حسنه و حکمت آراسته شوند. هر جمعیتی یک سری ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی دارند. حکمت‌های قرآنی، ارزش‌های اسلامی است که هر کس به آنها دست پیدا کند، خیر کثیر به او رسیده است. خداوند همین مطالب را نیز در سوره مبارکه جمعه بیان نموده است و اساس کار علمی حوزه و دانشگاه، همین دستورات خداوند متعال است.

آیت الله نوری همدانی با اشاره به بحث جدایی حوزه و دانشگاه که ترفند دشمنان است، گفت: مکتب اسلام و امام صادق علیه السلام، اینگونه بوده است که همه شاگردان در کنار هم تربیت شوند و هیچ جدایی در کار نبوده است. یکی از اعمال استکبار، جدایی انداختن بین مسلمین است. الان بین مردم در سوریه، عراق، یمن و سایر کشورهای اسلامی، ایجاد اختلاف می‌کنند تا با دامن زدن به اختلافات و ایجاد فرقه، بر مسلمانان تسلط پیدا کنند.

مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه سلطنت و نظام ارباب رعیتی در اسلام جایگاهی ندارد اما دشمن در پی احیای آن می‌باشد، گفت: سلطنت غیر از امامت است. در سلطنت عده‌ای دنبال لذت گرایی بودند؛ کاخ نشینی و فسادها که باعث از بین‌رفتن خودباوری مردم و موجب ذلت آنها شد، مورد تأیید اسلام نیست. اسلام اتحاد مردم را می‌خواهد. حوزه و دانشگاه و همه ابعاد جامعه باید با هم متحد باشند. نمونه این اتحاد، تسخیر شدن غرب و سایر کشورها و حتی تمام ادیان توسط حکومت‌های اسلامی در قرون گذشته است.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه استکبار، جریان‌های استکباری و فرهنگ‌های سکولار با تغییر فرهنگ‌ها در کشورهای اسلامی، باعث این جدایی شده‌اند، گفت: همه این موارد برخلاف خواسته قرآن و اسلام است. پادشاهان در سلطنت باعث ذلیل شدن مسلمانان و دور شدن از خودباوری شدند و کاری کردند که چشم امید به سمت غرب دوخته شود و وابسته به آنها بود.

آیت الله نوری همدانی با اشاره به ادامه آیه ۱۶۴ سوره آل عمران گفت: بر اساس همین آیه، گروه‌های دیگری در راستای همان مسیر تربیتی اسلام، بعداً به مسلمانان ملحق خواهند شد؛ پیامبر با اشاره به سلمان فارسی فرمود که مردمی هموطنِ سلمان فارسی از ایران خواهند آمد که اگر علم و ایمان در ثریا هم باشد، بر آن دست پیدا خواهند کرد.

مرجع تقلید شیعیان گفت: توجه دادن به ثریا، خود اشاره به علوم نجوم و سایر علوم است که در آینده مورد احتیاج مسلمانان خواهد بود. ایرانی‌ها تحت تعلیمات اسلامی به همه سرزمین‌ها رفتند و گسترش علوم صورت گرفت و این اصطلاحات عربی که در علوم مختلف وجود دارد، نشانگر آن است که همه علوم از دنیای اسلام به غرب رفته است.

آیت الله نوری همدانی افزود: غربی‌ها آن علوم را سکولار کردند و دیدگاه الهی را از علوم جدا کردند؛ امروز به برکت انقلاب، تغییرات خوبی حاصل شده است اما باید روزی غرب بفهمد که در نتیجه تحول، بیداری و انقلاب، دوباره در دانشگاه و حوزه‌های ما امثال شیخ بهایی، ابوریحان، خواجه طوسی تربیت شده و به وجود خواهند آمد تا زمینه ساز ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشند و هر قدم و هر نفس شما زحمتکشان عرصه علم در این مسیر، عبادت خواهد بود.