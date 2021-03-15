‌آماده باش ستاد مدیریت بحران شمال تهران در آخرین سه شنبه سال

به گزارش خبرگزاری مهر; کیوان فاتحی منش دبیر ستاد مدیریت بحران شهرداری این منطقه با بیان مطلب فوق اظهار داشت: جلسه فرماندهی حادثه، سه شنبه ٢٦ اسفند ماه در پایگاه ویژه مدیریت بحران منطقه (ازگل) از ساعت ١٧ تا پایان آماده باش با هدف نظارت و هدایت بر حوادث با حضور اعضای تخصصی و عمومی عضو ستاد مدیریت بحران منطقه از جمله نمایندگان سرکلانتری یکم فاتب، پلیس راهور منطقه، منطقه ۳ سازمان آتش نشانی، اورژانس شمال تهران، ادارات آب، برق، گاز، هلال احمر و نواحی دهگانه تشکیل می‌شود.

او افزود: تیم‌های عملیاتی اطفاء حریق و اورژانس سیار در محل‌های پر جمعیت و خطر ساز منطقه مستقر می‌شوند و مراکز درمانی و بیمارستان‌ها نیز اقدامات لازم را جهت کمک رسانی به مصدومین احتمالی انجام می‌دهند.

فاتحی منش تصریح کرد: آموزش‌های مجازی به شهروندان نیز توسط سراهای محلات در شبکه‌های اجتماعی در خصوص خطرات آتش و راهکارهایی برای مراقبت بیشتر والدین از فرزندانشان در حال انجام است.

دبیر ستاد مدیریت بحران با اشاره به نقش اطلاع رسانی در کاهش خطرات و حوادث گفت: پیام‌های اطلاع رسانی در قالب بنر و پوستر نیز برای هوشیاری بیشتر شهروندان در سطح منطقه یک در حال نصب است.