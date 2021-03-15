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۲۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۴:۵۷

‌آماده باش ستاد مدیریت بحران شمال تهران در آخرین سه شنبه سال

‌آماده باش ستاد مدیریت بحران شمال تهران در آخرین سه شنبه سال

مدیریت بحران شهرداری منطقه یک برای جلوگیری از بروز حوادث غیر مترقبه و واکنش سریع، در آخرین سه شنبه سال و مراسم چهارشنبه سوری آماده باش هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر; کیوان فاتحی منش دبیر ستاد مدیریت بحران شهرداری این منطقه با بیان مطلب فوق اظهار داشت: جلسه فرماندهی حادثه، سه شنبه ٢٦ اسفند ماه در پایگاه ویژه مدیریت بحران منطقه (ازگل) از ساعت ١٧ تا پایان آماده باش با هدف نظارت و هدایت بر حوادث با حضور اعضای تخصصی و عمومی عضو ستاد مدیریت بحران منطقه از جمله نمایندگان سرکلانتری یکم فاتب، پلیس راهور منطقه، منطقه ۳ سازمان آتش نشانی، اورژانس شمال تهران، ادارات آب، برق، گاز، هلال احمر و نواحی دهگانه تشکیل می‌شود.

او افزود: تیم‌های عملیاتی اطفاء حریق و اورژانس سیار در محل‌های پر جمعیت و خطر ساز منطقه مستقر می‌شوند و مراکز درمانی و بیمارستان‌ها نیز اقدامات لازم را جهت کمک رسانی به مصدومین احتمالی انجام می‌دهند.

فاتحی منش تصریح کرد: آموزش‌های مجازی به شهروندان نیز توسط سراهای محلات در شبکه‌های اجتماعی در خصوص خطرات آتش و راهکارهایی برای مراقبت بیشتر والدین از فرزندانشان در حال انجام است.

دبیر ستاد مدیریت بحران با اشاره به نقش اطلاع رسانی در کاهش خطرات و حوادث گفت: پیام‌های اطلاع رسانی در قالب بنر و پوستر نیز برای هوشیاری بیشتر شهروندان در سطح منطقه یک در حال نصب است.

کد مطلب 5170218

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