تمرکز دانشگاه آزاد بر تحقق بیانیه گام دوم انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی طهرانچی صبح دوشنبه در دیدار با آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید شیعیان، درباره وضعیت فعلی و تحول دانشگاه آزاد اسلامی همگام با بیانیه گام دوم انقلاب گفت: مسئولین وقت در دانشگاه آزاد فقط بر تحصیل متمرکز بودند و دانشگاه در ۵۰۰ نقطه از کشور پراکنده شده و متأسفانه شهرهای کوچک و فرهنگ آنها را متأثر کرده بود، اما اکنون اخلاق و معنویت مدنظر در بیانیه گام دوم انقلاب، سرلوحه کار دانشگاه آزاد اسلامی است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به توانمندسازی اساتید در دانشگاه گفت: هم اکنون سه هزار و ۴۰۰ استاد در جلسات هفت یا هشت نفره در گروه‌های مباحثه علمی حضور فعال دارند و حجت‌الاسلام خسروپناه معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه، با بهره‌گیری از اساتید برجسته حوزه و دانشگاه، دوره‌های توانمند سازی در فضای مجازی در علوم دینی را آغاز نموده است.

وی در ادامه گفت: نبود دانشجو در فضای دانشگاه برای ما خسارت به حساب می‌آید اما حضور دانشجویان در فضای مجازی با بحث کرسی‌های آزاد اندیشی در بیش از یک هزار و ۴۰۰ تیم در شهرهای مختلف کشور، با نظارت خاص در مباحث فرهنگی به بهترین صورت مدیریت شد. اردوهای جهادی دانشگاه پزشکی، توسط دانشجویان پزشکی در راستای پوشش مناطق محروم فعال است که در این راه، یک شهید مدافع سلامت نیز تقدیم میهن اسلامی شده است.

محمد مهدی طهرانچی با اشاره به اینکه در حوزه علوم انسانی اسلامی، حجت‌الاسلام خسروپناه و سایر همکاران نخبه ایشان برنامه‌های خاصی را شروع کرده‌اند، گفت: حدود ۴۰ درصد جوانان کشور به دانشگاه آزاد وارد می‌شوند که نیمی از آنها در علوم انسانی تحصیل می‌کنند؛ اما متأسفانه علوم انسانی غرب، رویکرد و القائات خود را دارد. دانشگاه آزاد در راستای تحول در علوم انسانی-اسلامی، مرکز و واحد ویژه علوم انسانی - اسلامی را در قم پایه گذاری کرده است تا مجموعه‌ای معتبر را برای دانشگاه آزاد ایجاد کند.

وی افزود: کانون‌های اندیشه سازی و نظریه پردازی در مجموعه دانشگاه آزاد به وجود آمده‌است و علوم پزشکی به صورت کاربردی وجود دارد اما علوم مهندسی، کمتر کاربردی شده است. برنامه فعلی تحولی در دانشگاه آزاد در رشته‌های کشاورزی و سایر علوم مهندسی و تربیت دانشجو در محیط دانشگاه و در محیط کار، موجب اقبال مردمی به دانشگاه شده است و به سمت کارآموزی علمی دانشجو ها پیش می‌رویم. با سفارش رهبر معظم انقلاب، کلیه سامانه‌های علمی دانشگاه به سمت کاربردی تر شدن پایان نامه‌ها در صنعت کشاورزی و علوم انسانی و حتی همکاری با حوزه علمیه حرکت می‌کنند تا آنچه موجب رضایت امام زمان (عج) می‌باشد، به ثمر بنشیند.