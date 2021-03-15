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۲۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۴:۲۰

فرمانده سپاه گلستان:

۳۲۰ هزار بسته کمک معیشتی بین نیازمندان گلستانی توزیع شد

۳۲۰ هزار بسته کمک معیشتی بین نیازمندان گلستانی توزیع شد

گرگان-فرمانده سپاه نینوا گلستان با بیان این که رزمایش کمک مومنانه ریشه در فرهنگ مردم ما دارد، گفت: ۳۲۰ هزار بسته کمک معیشتی بین نیازمندان گلستانی توزیع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی ملک شاهکوهی بعدازظهر دوشنبه در مرحله جدید رزمایش کمک مومنانه اظهارکرد: ویروس منحوس کرونا نشان داد در دل تهدید ها فرصتی وجود دارد که می تواند منجر به ارتقا سطح توانایی شما شود.

وی افزود: رزمایش کمک مومنانه ریشه در فرهنگ مردم ما دارد زیرا این ملت یاد گرفته اند در مشکلات و سختی ها کمک حال یکدیگر باشند.

ملک شاهکوهی بیان کرد: تاکید رهبر معظم انقلاب بر استمرار این حرکت پرشور و با خیر و برکت است و ما بر اساس فرمان فرمانده معظم کل قوا این رزمایش را با قدرت ادامه خواهیم داد.

فرمانده سپاه نینوا گلستان گفت: در جریان رزمایش کمک مومنانه همدلی فوق العاده ای بین دستگاه ها، نهاد ها و خیرین شکل گرفته است تا در این شرایط معیشتی یاری دهنده آسیب دیدگان کرونا باشیم.

وی بیان کرد: با ۲۰ هزار بسته ای که در این مرحله توزیع خواهد شد مجموعاً ۳۲۰ هزار بسته کمک معیشتی بین نیازمندان توزیع کرده ایم.
 

کد مطلب 5170281

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