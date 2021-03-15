به گزارش خبرگزاری مهر، امیر ارجمند افزود: در اقدام‌های مرمتی بدنه‌سازی، بندکشی بین آجرها، تعویض نورگیرها، مرمت آجرهای فرسوده، کف سازی، اجزای کانال ناکش، استحکام‌بخشی پی و طاق‌ها، اندود طاق‌های داخلی، ساماندهی تأسیسات مکانیکی و برقی، استحکام‌بخشی و عایق‌کاری انجام می‌شود.

وی ادامه داد: کاروانسراها به‌عنوان آثار ملی که بخشی از هویت گذشتگان و نحوه زندگی آن‌ها را به نسل‌های حاضر و آینده معرفی می‌کنند از ارزش زیادی برخوردار هستند، ازاین‌رو باید در حفظ، مرمت و نگهداری این بناها بیش‌ازپیش کوشا باشیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان اضافه کرد: مصالح به کار گرفته‌شده در این کاروانسرا عمدتاً از سنگ است و به این دلیل به کاروانسرای سنگی شهرت یافته است که شایان‌ذکر است تمامی کاروانسراهایی که در این مسیر ساخته‌شده است سنگی هستند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان با بیان اینکه اهداف حفاظتی و صیانتی از مواریث فرهنگی استان هستند، گفت: این اداره کل طی سال جاری با نظارت مستمر بر پروژه‌های مرمتی در نظر دارد تا بخش عمده‌ای از عملیات تخصصی و فنی ابنیه تاریخی انجام و برای بهره‌برداری در حوزه‌های فرهنگی و گردشگری آماده شود.

کاروانسرای سنگی یکی از بناهای باارزش دوران صفوی با قدمت ۳۰۰ سال است. این بنا به دستور شاه‌عباس در مسیر جاده‌ی ابریشم برای استفاده مسافران و مهمانان از شرق به غرب ایران احداث‌شده‌است. این کاروانسرا با شماره ۲۱۲۸ در فهرست آثار ملی ثبت‌شده و از لحاظ کاربری تغییریافته و با مدیریت اداره‌ اوقاف تبدیل به سفره‌خانه‌ سنتی شده است.