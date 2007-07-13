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۲۲ تیر ۱۳۸۶، ۱۴:۴۱

خالق "پل" در حادثه رانندگی کشته شد

خالق "پل" در حادثه رانندگی کشته شد

" دوگ مارلت " کاریکاتوریست ، رمان نویس و نمایشنامه نویس آمریکایی دیروز بر اثر سانحه رانندگی درگذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به تقل از آبزرور، " دوگ مارلت " برنده جایزه پولیتزر نقاشی و نویسنده رمان معروف "پل" در سن 57 سالگی در اثر سانحه رانندگی جان سپرد.

نویسنده رمان " زمان سحرانگیز" در راه بازگشت از دانشگاه آکسفورد به خانه، کنترل اتومبیلش را از دست داد و از جاده خارج شد و با اصابت به یک درخت جان خود را از دست داد. پدر وی نیز هفته گذشته از دنیا رفته بود.

مارلت در سال 1949 در می سی سی پی متولد شد. او در رشته فلسفه از دانشگاه فلوریدا فارغ التحصیل شد و سپس در مجلات مختلف به طراحی کاریکاتور پرداخت. وی سپس جوایز گوناگونی از جمله پولیتزر و جایزه جان اف کندی را نصیب خود کرد. از آثار ادبی او می توان به رمان پل و زمان سحر انگیز و چندین نمایشنامه اشاره کرد.

کد مطلب 517034

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