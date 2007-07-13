خالق "پل" در حادثه رانندگی کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به تقل از آبزرور، " دوگ مارلت " برنده جایزه پولیتزر نقاشی و نویسنده رمان معروف "پل" در سن 57 سالگی در اثر سانحه رانندگی جان سپرد.

نویسنده رمان " زمان سحرانگیز" در راه بازگشت از دانشگاه آکسفورد به خانه، کنترل اتومبیلش را از دست داد و از جاده خارج شد و با اصابت به یک درخت جان خود را از دست داد. پدر وی نیز هفته گذشته از دنیا رفته بود.

مارلت در سال 1949 در می سی سی پی متولد شد. او در رشته فلسفه از دانشگاه فلوریدا فارغ التحصیل شد و سپس در مجلات مختلف به طراحی کاریکاتور پرداخت. وی سپس جوایز گوناگونی از جمله پولیتزر و جایزه جان اف کندی را نصیب خود کرد. از آثار ادبی او می توان به رمان پل و زمان سحر انگیز و چندین نمایشنامه اشاره کرد.