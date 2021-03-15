۱۳۳ بیمار مشکوک به کرونا در قم بستری هستند/ روز بدون فوتی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، محمدرضا قدیر با اشاره به پذیرش ۳۶ نفر در ۲۴ ساعت گذشته در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا گفت: ۲۲ نفر از این افراد در بخشهای درمانی بیمارستانهای قم بستری شدهاند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به اینکه ۲۲ نفر از کسانی که در روزهای گذشته بستری بودند مرخص شدهاند، گفت: در حال حاضر ۱۳۳ نفر مشکوک به کرونا در بیمارستانهای قم بستری هستند که حال ۱۴ نفر از آنها وخیم است.
وی افزود: خوشبختانه در ۲۴ ساعت گذشته هیچکدام از بیماران کرونایی جان خود را از دست ندادهاند.
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