فرهاد کاوه آهنگران در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات سازمان آتشنشانی برای پیشگیری از حوادث احتمالی در چهارشنبه سوری امسال در اصفهان اظهار داشت: برای این امر کمیته طرح جامع ایمن در اصفهان تشکیل شده است ضمن اینکه با همکاری آموزش و پرورش آموزشهای لازم به دانش آموزان در قالب تولیدات انیمیشن و تصاویر واقعی ارائه شده است.
وی با اشاره به آماده باش کامل ۲۵ ایستگاه عملیاتی شهر اصفهان برای چهارشنبه سوری امسال ابراز داشت: استقرار ۱۵ دستگاه اطفائیه و ۴۰ نفر نیروی آتشنشان در نقاط پر ترافیک سطح شهر با احتمال ریسک بالاتر برای خدمت رسانی بهتر به شهروندان علاوه بر ۲۰۰ نفر نیرو و ۱۰۰ اطفاییه آماده در ایستگاهها از دیگر اقدامات صورت گرفته است.
نگران افزایش ابتلاء به کرونا هستیم
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با بیان اینکه در کنار نگرانی از وقوع حوادث چهارشنبه سوری افزایش ابتلاء به کرونا در تجمعات نیز نگران کننده است، افزود: شهروندان باید توجه داشته باشند که هر گونه ضرورت برای ورود به بیمارستانها احتمال ابتلای آنها به کرونا را نیز افزایش میدهد.
وی همچنین به لزوم توجه به رفتار کودکان و جلوگیری استفاده آنها از کبریت، مواد و مایعات آتش زا مانند نفت اشاره کرد و گفت: قطع عضو، ضایعهای جبران ناپذیر است، با احتیاط و پرهیز از رفتارهای پرخطر زندگی را برای خود و دیگران تلخ نکنید.
کاوه با بیان اینکه ضروری است شهروندان از نگهداری مواد محترقه، تهیه و ساخت وسایل آتشبازی دستی توسط فرزندان جلوگیری کنند، ادامه داد: همچنین ضروری است از حمل مواد محترقه و منفجره در جیب لباس اجتناب شود چرا که بسیاری از کودکان به دور از چشم والدین مواد را خریداری و در جیب، کیف و یا کمد نگهداری می کنند که به علت درجه آتشگیری پایین به زودی مشتعل و خسارات جانی و مالی فراوانی را به بار میآورند.
وی با بیان اینکه ضروری است که شهروندان از آتش زدن لاستیک، هیزم و کارتن خالی در واحدهای مسکونی یا در معابر، کوچه و خیابان خودداری کنند، ادامه داد: این امر ضمن آلودگی شدید هوا، سایر خطرات را هم در بر دارد.
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با بیان اینکه از آتش بازی در نزدیکی پمپ بنزینها و وسایل نقلیه که حامل بنزین و مواد سوختی هستند، خودداری شود، اضافه کرد: در صورت روشن کردن آتش توصیه میشود که آتش در حجم کم باشد و از ریختن مواد سریع الاشتعال نظیر نفت، بنزین و الکل روی آتش جدا خودداری کنید.
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