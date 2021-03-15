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۲۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۷:۰۱

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری اصفهان خبر داد؛

آماده‌باش کامل آتش‌نشانی اصفهان برای امدادرسانی چهارشنبه‌سوری

آماده‌باش کامل آتش‌نشانی اصفهان برای امدادرسانی چهارشنبه‌سوری

اصفهان - سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: ۲۵ ایستگاه آتش نشانی و همه نیروهای امدادی آتش نشانی اصفهان برای کمک به حوادث احتمالی در حالت آماده باش خواهند بود.

فرهاد کاوه آهنگران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات سازمان آتش‌نشانی برای پیشگیری از حوادث احتمالی در چهارشنبه سوری امسال در اصفهان اظهار داشت: برای این امر کمیته طرح جامع ایمن در اصفهان تشکیل شده است ضمن اینکه با همکاری آموزش و پرورش آموزش‌های لازم به دانش آموزان در قالب تولیدات انیمیشن و تصاویر واقعی ارائه شده است.

وی با اشاره به آماده باش کامل ۲۵ ایستگاه عملیاتی شهر اصفهان برای چهارشنبه سوری امسال ابراز داشت: استقرار ۱۵ دستگاه اطفائیه و ۴۰ نفر نیروی آتش‌نشان در نقاط پر ترافیک سطح شهر با احتمال ریسک بالاتر برای خدمت رسانی بهتر به شهروندان علاوه بر ۲۰۰ نفر نیرو و ۱۰۰ اطفاییه آماده در ایستگاه‌ها از دیگر اقدامات صورت گرفته است.

نگران افزایش ابتلاء به کرونا هستیم

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با بیان اینکه در کنار نگرانی از وقوع حوادث چهارشنبه سوری افزایش ابتلاء به کرونا در تجمعات نیز نگران کننده است، افزود: شهروندان باید توجه داشته باشند که هر گونه ضرورت برای ورود به بیمارستان‌ها احتمال ابتلای آنها به کرونا را نیز افزایش می‌دهد.

وی همچنین به لزوم توجه به رفتار کودکان و جلوگیری استفاده آنها از کبریت، مواد و مایعات آتش زا مانند نفت اشاره کرد و گفت: قطع عضو، ضایعه‌ای جبران ناپذیر است، با احتیاط و پرهیز از رفتارهای پرخطر زندگی را برای خود و دیگران تلخ نکنید.

کاوه با بیان اینکه ضروری است شهروندان از نگهداری مواد محترقه، تهیه و ساخت وسایل آتش‌بازی دستی توسط فرزندان جلوگیری کنند، ادامه داد: همچنین ضروری است از حمل مواد محترقه و منفجره در جیب لباس اجتناب شود چرا که بسیاری از کودکان به دور از چشم والدین مواد را خریداری و در جیب، کیف و یا کمد نگهداری می‌ کنند که به علت درجه آتشگیری پایین به زودی مشتعل و خسارات جانی و مالی فراوانی را به بار می‌آورند.

وی با بیان اینکه ضروری است که شهروندان از آتش زدن لاستیک، هیزم و کارتن خالی در واحدهای مسکونی یا در معابر، کوچه و خیابان خودداری کنند، ادامه داد: این امر ضمن آلودگی شدید هوا، سایر خطرات را هم در بر دارد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با بیان اینکه از آتش بازی در نزدیکی پمپ بنزین‌ها و وسایل نقلیه که حامل بنزین و مواد سوختی هستند، خودداری شود، اضافه کرد: در صورت روشن کردن آتش توصیه می‌شود که آتش در حجم کم باشد و از ریختن مواد سریع الاشتعال نظیر نفت، بنزین و الکل روی آتش جدا خودداری کنید.

کد مطلب 5170460

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