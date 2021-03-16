تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرایم چهارشنبه آخر سال در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، علی صالحی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس توصیه مؤکد پزشکان و کارشناسان مهمترین راه پیشگیری از بیماری کرونا، قطع زنجیره انسانی و خودداری از حضور در اجتماعات به ویژه مناطق شلوغ و پرتردد است و به همین خاطر پرهیز از برگزاری تجمعات غیرضروری به بهانه چهارشنبه آخر سال، می‌تواند یکی از راه‌های مؤثر در جلوگیری از گسترش و شیوع این بیماری باشد.

وی خاطرنشان کرد: با افرادی که بخواهند بدون توجه به هشدارها، امنیت روانی جامعه و سلامت و بهداشت عمومی را با قانون شکنی خدشه دار کنند برخورد قضایی و بازدارنده خواهد شد.

صالحی از تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرایم و تخلفات چهارشنبه آخر سال خبر داد و تأکید کرد: با تشکیل این شعب، به جرایم و تخلفات هنجارشکنان خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان در ادامه یادآور شد: نگهداری، حمل و خرید و فروش مواد محترقه به موجب ماده ۱۲ قانون مجازات مرتکبین قاچاق اسلحه و مهمات جرم است.

وی افزود: با اتخاذ تدابیر لازم، ضابطین قضایی به منظور شناسایی افرادی که از این موقعیت جهت تهدید سلامت و بهداشت عمومی جامعه، تخریب اموال مردم و برهم زدن امنیت شهروندان سوء‌استفاده می‌کنند، اقدام خواهند کرد.

صالحی تصریح کرد: با توجه به مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم استان هرمزگان، تمامی مسئولین و ارگان‌های مربوطه برنامه‌ریزی لازم را برای پیشگیری از وقوع حوادث ناخوشایند چهارشنبه آخر سال به‌عمل آورده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در خاتمه ابراز امیدواری کرد: عموم شهروندان با تبعیت از قانون و توجه به نکات و تذکرات بهداشتی ضمن پرهیز از تجمعات غیرضروری و اقدامات نابه هنجار و مخاطره‌آمیز، پایان سال خوبی را برای خود و خانواده هایشان رقم بزنند.