سنای آمریکا 50 میلیون دلار برای سر بن لادن پیشنهاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در واقع سنای آمریکا مبلغ تعیین شده برای دستگیری وی را تا دو برابرافزایش داد.

رای گیری در سنای آمریکا پس از آن انجام شد که گزارش ها از آن حکایت داشت که این گروهک تروریستی بخش اعظم توانایی خود را برای آموزش و طراحی حملات تروریستی بازسازی کرده و تلاش می کند تا به طور پنهانی عملیات هایی را در داخل آمریکا به راه بیندازد.

این لایحه که بهای سر بن لادن را تحت " برنامه قضایی یادداشهای وزارت امور خارجه" افزایش می دهد، با 87 رای موافق در برابر یک رای مخالف تصویب شد.

این رای گیری در حالی انجام شد که روزنامه نیویورک تایمز چندی پیش به نقل ازمقام های امنیتی آمریکا که نام خود را ذکر نکردند، نوشت : قرار بود در سال 2005 در عملیاتی غافلگیر کننده "بن لادن" رهبر القاعده، "ایمن الظواهری" مرد شماره دو این شبکه تروریستی و تعدادی دیگر از فرماندهان اصلی القاعده که مسئول اصلی عملیات های این شبکه بودند در مناطق قبیله نشین پاکستان در نزدیکی مرزهای افغانستان بازداشت شوند، اما درست چند ساعت پیش از آغازعملیات و در حالی که نیروهای آمریکایی در محل مستقر شده بودند، وزارت دفاع دستور لغو عملیات را صادر کرد.

این مقامها افزودند : ماهها زمان صرف شده بود تا اطلاعات دقیق درباره زمان ملاقات های رهبران القاعده جمع آوری شود و زمانی که ما مطلع شدیم قرار است رهبران درجه یک این شبکه دورهم جمع شوند؛ عملیات گسترده ای را طرح ریزی کردیم، اما وزارت دفاع و شخص "رامسفلد" که در آن تاریخ وزیر دفاع آمریکا بود؛ دستور لغو عملیات را صادر کرد.

این عملیات درحالی لغو شد که علاوه بر نیروهای زبده عملیاتی متشکل از افسران سازمان سیا و ارتش آمریکا جمعی از چتربازان آمریکایی نیز با هواپیماهای سی 130 در منطقه حاضر بوده و قصد فرود آمدن در محل عملیاتی را داشتند.