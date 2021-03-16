۲ تابستان بدون خاموشی سپری شد/افزایش ۱۱ درصدی برق تحویلی صنایع

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، رضا اردکانیان، در حاشیه آئین پایانی پویش #هرهفته_الف_ب_ایران سال ۹۹ در جمع خبرنگاران گفت: تابستان امسال اوج بار ۵۸ هزار مگاوات بود، البته خودمان را برای ۶۰ هزار مگاوات آماده کرده بودیم؛ اما با همراهی‌هایی که صورت گرفت، توانستیم قله‌سایی کنیم تا در نتیجه آن؟ سطح زیر این منحنی (انرژی) افزایش پیدا کند.

وی اضافه کرد: در ۶ ماهه اول سال به صنایع بزرگ کشور بیش از ۱۱ درصد بیشتر از سال قبل انرژی تحویل دادیم، پس این پیک‌سایی یا مدیریت بار در اوج تابستان به معنای کاهش انرژی نبود؛ ضمن اینکه دو سال متوالی ۹۸ و ۹۹ موفق شدیم برنامه‌های تابستان بدون خاموشی را با عرضه انرژی مورد نیاز و انجام کامل تعهدات صادراتی اجرا کنیم.

وزیر نیرو با بیان اینکه هدف از اجرای برنامه‌های پیک سایی نهادینه کردن اخلاق خوب مدیریت مصرف است، ادامه داد: از ده‌ها سال قبل اوج بار ما هر سال نسبت به سال قبل ۵.۲ درصد افزایش پیدا می‌کرد.

این مقام مسئول مصوبات مجلس شورای اسلامی را برای صنعت آب و برق مثبت دانست و یادآور شد: یکی از مکانیزم‌های خوبی که مجلس شورای اسلامی برای وزارت نیرو منابع قرار داد این بود که بتوانیم توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر رفع فرسودگی شبکه‌ها را عملیاتی کنیم.

به گفته وزیر نیرو با توجه به فراهم‌کردن تدارکات لازم، سعی می‌کنیم با کمک هم عبور آرام و موفقی از تابستان ۱۴۰۰ داشته باشیم.

اردکانیان با اشاره به لزوم همکاری مردم برای عبور موفق از پیک بار تابستان ۱۴۰۰ اظهار داشت: در بخش صنعتی و تولیدی هم سعی می‌کنیم از طریق توافقاتی که با تولیدکننده‌ها انجام می‌دهیم، بتوانیم از پیک بار تابستان ۱۴۰۰ عبور موفقی را داشته باشیم، هر چند کاهش بارش‌ها تاکنون ملاحظاتی را ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه در سال آتی هم پویش #هرهفته_الف_ب_ایران را دنبال می‌کنیم، گفت: از دی‌ماه امسال برنامه ۱۸۰ روز کاری وزارت نیرو در سال آینده را تدوین کردیم. این برنامه در سه بخش تکمیل طرح‌های در دست اجرای ساخت و سازی، تکمیل طرح‌های در دست اجرای ساز و کاری و پروژه‌های ریل گذاری انجام می‌شود.