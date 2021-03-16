۳ هزار میلیارد تومان منابع صنعت برق پرداخت نشد

مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برداشت غیرقانونی منابع صنعت برق توسط سازمان هدفمندی، گفت: سازمان هدفمندی متأسفانه ۳ هزار میلیارد تومان از منابع صنعت برق را هنوز پرداخت نکرده است.

وی افزود: پایبند نبودن سازمان هدفمندی یارانه‌ها به تعهدات قانونی خود می‌تواند باعث ایجاد بحران در صنعت زیربنایی برق شود. این در حالی است که برای دریافت مطالبات از سازمان هدفمندی، در حال مذاکره هستیم.

به گفته رجبی مشهدی مسئولین صنعت همچنان پیگیر دریافت مطالبات و حق و حقوق کارکنان خود از سازمان هدفمندی هستند. طی امروز و فردا بتوانیم با دریافت مطالبات صنعت برق، بخشی از مشکلات همکاران را حل کنیم.