به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حداد ظهر امروز در جمع خبرنگاران رسانه و عدلیه استان یزد اظهار داشت: با توجه به تاکید دین مبین اسلام بر حل و فصل اختلافات از طریق اصلاح ذات البین و کدخدا منشی، شوراهای حل اختلاف به عنوان یکی از نهادهای میانجی‌گر توانسته تا حدود زیادی اختلافات منتهی به طرح دعوی در مراجع قضایی را حل و فصل کند.

وی، صلح و سازش را وظیفه ذاتی شوراهای حل اختلاف دانست و بیان کرد: بر این اساس، شوراها تمام ظرفیت‌های موجود را به کار خواهند گرفت تا بتوانند در انجام این ماموریت مهم منشاء اثر باشند.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان یزد افزود: شوراهای حل اختلاف مستقر در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها از موفق‌ترین شعب در امر سازش هستند و امیدواریم با همت و تلاش مجدانه شوراهای حل اختلاف استان، شاهد آزادی تعداد بیشتری از زندانیان در آینده باشیم تا در کنار بازگرداندن آن‌ها به جامعه، خانواده‌های آنان نیز از مشکلات و عواقبی که در نبود زندانی در کنار آنها در پیش رو دارند، رهایی یابند.

به گزارش مهر، آزادی ۹۲ نفر از زندانیان در بند از زندان‌ها و بازداشتگاه‌های استان حاصل تلاش کارکنان شورا در بهمن ماه سال جاری بوده است.