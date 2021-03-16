وزیر جنگ رژیم‌ صهیونیستی، نتانیاهو را «آشغال» خطاب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی اسراییل نشنال، «بنی گانتز» وزیر جنگ رژیم اشغالگر قدس امروز در مصاحبه‌ای، نخست وزیر این رژیم را «آشغال» توصیف کرد.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در آستانه انتخابات سه شنبه آینده گفت که وی از هر نامزدی که «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر را به چالش بکشد و بتواند اکثریت کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) را به دست آورد، حمایت خواهد کرد.

وی در ادامه جنگ قدرت میان اشغالگران قدس اضافه کرد که در حال حاضر من در وزارت جنگ هستم که به صورت کاملاً حرفه‌ای اداره می‌شود؛ اما اگر آنجا نباشم، «آن آشغال» به آن سِمت دسترسی پیدا خواهد کرد.