نوجوان بجنوردی در شب چهارشنبه سوری راهی بیمارستان شد

تقی دولت آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال تماس تلفنی با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ در ساعت ۱۹:۱۹ امروز سه شنبه، مبنی بر یک مورد سوختگی در محل چهارراه شهربازی بجنورد، سریعاً نزدیک‌ترین آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

رئیس سازمان اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: مصدوم نوجوان ۱۲ ساله‌ای می‌باشد که دچار سوختگی با بنزین از نواحی سر، شکم، دست و پای چپ شده بود که سریعاً توسط پرسنل اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان امام علی (ع) بجنورد منتقل شد.

وی بیان داشت: این اولین مصدوم ناشی از شب چهارشنبه سوری امسال محسوب می‌شود.