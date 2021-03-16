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۲۶ اسفند ۱۳۹۹، ۲۳:۱۰

بر اثر سوختگی؛

نوجوان بجنوردی در شب چهارشنبه سوری راهی بیمارستان شد

نوجوان بجنوردی در شب چهارشنبه سوری راهی بیمارستان شد

بجنورد- رئیس سازمان اورژانس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از مصدومیت نوجوان ۱۲ ساله در بجنورد بر اثر سوختگی خبر داد و گفت: این نوجوان از نواحی سر، شکم، دست و پای چپ دچار سوختگی شد.

تقی دولت آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال تماس تلفنی با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ در ساعت ۱۹:۱۹ امروز سه شنبه، مبنی بر یک مورد سوختگی در محل چهارراه شهربازی بجنورد، سریعاً نزدیک‌ترین آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

رئیس سازمان اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: مصدوم نوجوان ۱۲ ساله‌ای می‌باشد که دچار سوختگی با بنزین از نواحی سر، شکم، دست و پای چپ شده بود که سریعاً توسط پرسنل اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان امام علی (ع) بجنورد منتقل شد.

وی بیان داشت: این اولین مصدوم ناشی از شب چهارشنبه سوری امسال محسوب می‌شود.

کد مطلب 5171507

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