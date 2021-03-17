نگرانی از شیوع بلوغ زودرس در پاندمی کرونا/ آسیب های فضای مجازی

محمدپارسا عزیزی، در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: شخصیت انسان در دوران کودکی و نوجوانی شکل می‌گیرد و مهم‌ترین دوران در رشد شخصیت اولیه انسان، یک تا سه سالگی است.

وی تصریح کرد: معمولاً در پایان سه سالگی کودکان ارزیابی مثبتی نسبت به دنیا ندارند و از سه تا هجده سالگی که فرد به تکامل شخصیت می‌رسد، زمانی است که احساسات و عواطف کودکان به ترمیم نیاز دارد که بتوانند دنیا را جایی امن و سرشار از احساس امنیت، آرامش، اعتماد به نفس، امیدواری و مثبت بودن بدانند.

این متخصص روان درمانی ادامه داد: در دوران اولیه زندگی هر فرد، نقش خانواده در شکل‌گیری شخصیت بسیار حائز اهمیت است. جامعه، مدرسه و همسالان نیز در تکمیل شخصیت تأثیر گذار هستند اما نقش خانواده همواره پر رنگ تر از سایر عوامل بوده و هست، خانواده باید بتواند بر سایر عوامل تأثیرگذار مقدم بوده و جهت آنها را تعیین کند.

عزیزی اضافه کرد: در یک سال گذشته، شیوع ویروس کرونا توانسته بسیاری از جنبه‌های زندگی را تحت تأثیر قرار دهد، توصیه به ماندن در خانه اصلی ترین شیوه درگیر نشدن با این ویروس بوده است، یعنی زمان چند ساعته که کودکان و نوجوانان در مدارس مشغول به تحصیل با هدف تعلیم و تربیت بوده‌اند در خانه مانده و از طریق دنیای مجازی تعلیم و تربیت می‌شوند.

این استادیار دانشگاه تصریح کرد: به گفته بسیاری از متخصصان، فضای مجازی و روابط اینترنتی در سنین کودکی و نوجوانی می‌تواند تبعاتی برای آنها داشته باشد، اما امروز با توجه به اینکه خانواده‌ها گاهی مجبورند فایل مربوط به کلاس را به معلم ارسال کرده و برای مباحث درسی از فضای مجازی استفاده کنند و از طرف دیگر ماندن زیاد کودک در منزل باعث شده است که انرژی روانی و جسمی کودکان تخلیه نشود و خانواده‌ها برای آرام کردن کودک ناچار به تسلیم در مقابل آنها شده و اکثر آنها برای فرزندانشان گوشی موبایل یا تبلت اختصاصی تهیه کرده‌اند، نفوذ موبایل در دنیای امروزی نیز به حدی عمیق است که کودکان آشنایی کامل با نحوه گرفتن برنامه‌های فیلتر شکن داشته و گاهی برای انجام تکالیفشان حتی نیاز به استفاده و نصب این برنامه‌ها هم دارند.

عزیزی افزود: این موضوع برای همه واضح است که ماشین نوجوانی فقط گاز دارد و در بسیاری از موارد نوجوانان از ترمز و فرمان استفاده نمی‌کنند، در این شرایط، نیاز است که خانواده‌ها نقش ترمز را ایفا کنند و جلوی انحراف را بگیرند و یا در قالب فرمان، ماشین نوجوانی را به جهت درست هدایت کنند.

این استادیار دانشگاه گفت: امروز نگرانی از تشدید شیوع بلوغ زودرس جسمی و روانی در ایام همه گیری ویروس کرونا در بین تمام روان درمانگران وجود دارد، ما به خانواده‌ها توصیه می‌کنیم که مسائل آموزشی فرزندان خود را از گوشی یکی از والدین انجام داده و تن به خرید گوشی مجزا برای فرزندانشان ندهند و در صورتی که ناچار به این کار شدند، استفاده از اینترنت را رصد کرده و به صورت نامحسوس فرزندشان را تحت نظر داشته باشند.

وی در پایان افزود: خانواده‌ها باید بدانند که بلوغ زودرس می‌تواند شخصیت یک نوجوان را به انحراف بکشاند و آینده خوبی برای فرزندانشان به دنبال نخواهد داشت.