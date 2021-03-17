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۲۷ اسفند ۱۳۹۹، ۶:۵۴

جهانپور عنوان کرد؛

وضعیت تامین واکسن کرونا/ورود ۹۲۰ هزار دوز واکسن از دو کشور

وضعیت تامین واکسن کرونا/ورود ۹۲۰ هزار دوز واکسن از دو کشور

سخنگوی سازمان غذا و دارو، در ارتباط با وضعیت دسترسی و تامین واکسن کرونا در کشور، نکاتی را متذکر شد.

کیانوش جهانپور، در گفتگو با خبرنگار مهر، به صدور مجوز مصرف اضطراری واکسن کرونا در کشور اشاره کرد و گفت: تا کنون برای پنج واکسن، این مجوز صادر شده است.

وی با اشاره به خریداری تعدادی از واکسن‌های دارای مجوز مصرف اضطراری در کشور، افزود: تاکنون ۹۲۰ هزار دوز واکسن کرونا از دو کشور روسیه و هند وارد کرده ایم.

سخنگوی سازمان غذا و دارو، به تأمین واکسن مورد نیاز کشور از طریق صندوق کوواکس اشاره کرد و گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، قرار است حدود سه میلیون دوز از سبد کوواکس در اوایل بهار ۱۴۰۰ وارد کشور شود.

جهانپور در ارتباط با آغاز واکسیناسیون عمومی در کشور با واکسن پاستور، اظهار داشت: تولید واکسن مشترک با کوبا، به عنوان اولین واکسن در برنامه واکسیناسیون عمومی کشور قرار دارد.

کد مطلب 5171548

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    نظرات

    • علی IR ۱۴:۳۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
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      چقدر حرفهایتان ضد ونقیص هستش.همین دیروز رییسی گفت یک میلیون و دویست وشصت هزار دز وارد شده.دوباره کم شد؟ اخه این وزیر گفت تا پایان سال یک میلیون سیصد هزار نفر را واکسینه میکنند چه شد؟ همش دروغ؟

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