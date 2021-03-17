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۲۷ اسفند ۱۳۹۹، ۹:۱۳

تقلید لیبروی جوان ملی پوش از کاپیتان در پاسخ به منتقدان!

تقلید لیبروی جوان ملی پوش از کاپیتان در پاسخ به منتقدان!

محمدرضا حضرت پور ملی پوش جوان تیم ملی والیبال با تقلید از کاپیتان تیم ملی پاسخ منتقدانش را داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فینال سی و چهارمین دوره رقابت‌های لیگ برتر والیبال روز سه شنبه با قهرمانی تیم فولاد سیرجان به پایان رسید. تیم‌های شهرداری ارومیه و فولاد سیرجان دو تیم حاضر در فینال مسابقات بودند و در نهایت در حالی که بسیاری از کارشناسان، ارومیه را به دلیل در اختیار داشتن ستاره‌های والیبال ایران شانس نخست قهرمانی می‌دانستند اما شاگردان با انگیزه محمدرضا تندروان در تیم فولاد با کار گروهی موفق به کسب جام قهرمانی شدند.

محمدرضا حضرت پور، ملی پوش جوان تیم ملی و شهرداری ارومیه پس از ناکامی تیمش در فینال مسابقات با تقلید از سعید معروف، کاپیتان تیم ملی والیبال در صفحه شخصی خود پاسخ منتقدانش را با الفاظ ناپسند داد! این روش پیش از این مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و اهالی رسانه قرار گرفته بود.

کد مطلب 5171607
ساناز سلیمان آبادی

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