توقعات مردم از دستگاه قضائی درخصوص حقوق شهروندی به حق است

محمود شیرج در گفتگو با خبرنگار مهر به قانون حفظ و رعایت حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: به دنبال تصویب این قانون شاهد رعایت بهتر حقوق شهروندی در محاکم قضایی بوده ایم و به گونه ای تا حد بسیاری در جلوگیری از موارد تضییع حقوق موثر واقع شده است.

وی همچنین به پیگیری شخص رئیس قوه قضایه بر رعایت حقوق عامه اشاره کرد و گفت: آیت آلله هاشمی شاهرودی به جد پیگیر اجرای قانون حفظ حقوق شهروندی است و همواره خطاب به قضات مواردی را در این ارتباط متذکر می شود.

شیرج خواستار نظارت بیشتر بر چگونگی اجرای قانون حفظ حقوق شهروندی شد و گفت: به طور حتم حفظ و رعایت مطلوب قانون حفظ حقوق شهروندی، نظارت بیشتر می طلبد و این امر باید مورد توجه هیئت نظارت مربوطه قرار گیرد.

رئیس حوزه نظارت قضایی ویژه قوه قضائیه خاطر نشان کرد: مردم در ارتباط با حفظ حقوق شهروندی توقعات بسیاری از دستگاه قضایی دارند که به حق است و باید در راستای تحقق این توقعات تلاش بسیاری گردد.