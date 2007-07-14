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۲۳ تیر ۱۳۸۶، ۱۰:۳۶

توقعات مردم از دستگاه قضائی درخصوص حقوق شهروندی به حق است

توقعات مردم از دستگاه قضائی درخصوص حقوق شهروندی به حق است

رئیس حوزه نظارت قضایی ویژه قوه قضائیه از اعلام موارد تضییع حقوق شهروندی به شخص رئیس قوه قضائیه خبر داد و گفت: موارد تضییع حقوق شهروندی مورد پیگیری جدی آیت الله هاشمی شاهرودی قرار می گیرد.

محمود شیرج در گفتگو با خبرنگار مهر به قانون حفظ و رعایت حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: به دنبال تصویب این قانون شاهد رعایت بهتر حقوق شهروندی در محاکم قضایی بوده ایم و به گونه ای تا حد بسیاری در جلوگیری از موارد تضییع حقوق موثر واقع شده است.

وی همچنین به پیگیری شخص رئیس قوه قضایه بر رعایت حقوق عامه اشاره کرد و گفت: آیت آلله هاشمی شاهرودی به جد پیگیر اجرای قانون حفظ حقوق شهروندی است و همواره خطاب به قضات مواردی را در این ارتباط متذکر می شود.

شیرج خواستار نظارت بیشتر بر چگونگی اجرای قانون حفظ حقوق شهروندی شد و گفت: به طور حتم حفظ و رعایت مطلوب قانون حفظ حقوق شهروندی، نظارت بیشتر می طلبد و این امر باید مورد توجه هیئت نظارت مربوطه قرار گیرد.

رئیس حوزه نظارت قضایی ویژه قوه قضائیه خاطر نشان کرد: مردم در ارتباط با حفظ حقوق شهروندی توقعات بسیاری از دستگاه قضایی دارند که به حق است و باید در راستای تحقق این توقعات تلاش بسیاری گردد.

 

کد مطلب 517161

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