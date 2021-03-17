به گزارش خبرگزاری مهر، در اولین روز نشست ویژه شورای برنامهریزی سازمان، حسن ملکی رئیس سازمان با تأکید بر رویکرد برنامهمحوری خالق متعال هستی، گفت: اولین، کاملترین و حکیمترین، برنامهریز پروردگار متعال است که در جایجای قرآن تأکید میکند و میفرماید آیا شما بندگان را عبث آفریدهایم؟ یا برای هدفی آفریدهایم؛ یعنی جهان هدفمند است.
معاون وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه دوزخیان از بی برنامهگی به دوزخ مبتلا شدهاند، گفت: تجربه زیسته این است که در هر جا برنامهریزی باشد توفیق روزافزون حاصل میشود و هرجا هدف روشن نبوده و ابزار متناسب با هدف نباشد، انسان به انحطاط و ویرانی میرود. یادمان باشد که از جهت معرفتی با مستکبران سر سازش نداریم آنها با برنامه پیش میروند؛ اگر ما هم برای آنها برنامه نداشته باشیم دچار مشکل میشویم.
ملکی با اشاره به تعبیر مالک ابن نبی از جامعهشناسان جهان اسلام که گفته "بزرگترین عیب و اشکال جوامع اسلامی این است که در دنیای برنامهریزی شده بی برنامه باشند" بیان داشت: این جلسه بسیار مهم و مبارک است؛ واژه برنامه از حاشیهنویسی مسؤولان در ازمنه دور (در حاشیه یا برِ نامه) گرفته شده و بدان معنا بوده که آنچه در برِ نامه نوشته شده باید اجرا میشد؛ لذا در اینجا به اصولی اشاره میکنم که در برنامه ۱۴۰۰ خود را مقید به توجه به آنها بدانیم.
گامهای مهم در برنامههای سال ۱۴۰۰
وی اقتضائات برنامه سال ۱۴۰۰ را در چندگام مهم شرح داد: اولین گام عملیاتی بودن برنامهها است، گام دوم این است که برنامههای سال ۱۴۰۰ در طریق تحول باشد که مبنای برنامهریزی است. سومین گام این است که برنامهها در تکمیل یکدیگر باشند، برنامههای سال قبل رفع نقص شده و میزان پیشرفت آنها مشخص باشد.
ملکی افزود: چهارمین گام این است که برنامهها به ضرورت طراحی شوند و قابل اجرا باشند، برای برنامهها باید امکانسنجی شود چراکه امکانسنجی به ما میگوید آیا برنامه قابلیت اجرا دارد؟
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی ادامه داد: پنجمین گام این است که ارکان اصلی یک برنامه دیده شود. هماهنگی بین برنامههای موازی فراهم شود تا در پازل سازمان معنا پیدا کند و همجواری دفاتر در کنار هم تعریف شده باشد. مبهم نبودن، ابهام نداشتن؛ گام ششم، ابداعی بودن؛ گام هفتم، جامعیت داشتن برنامهها؛ گام، هشتم در این زمینه است.
وی با اشاره به گام جامعیت داشتن گفت: این جامعیت در هر دفتر معنای متفاوتی دارد. بهطور مثال در دفتر تألیف و برنامهریزی درسی؛ پژوهش و طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی چهار بعد اساسی برنامهریزی است.
در ادامه این نشست برنامههای تحولی دفتر تألیف کتابهای فنیوحرفهای و کاردانش و سپس دفتر تألیف کتابهای متوسطه نظری و آموزشهای عمومی مورد بررسی نهایی قرار گرفت.
شایان ذکر است مبنای برنامهریزی سال ۱۴۰۰ مجموعه گام دوم در طریق تحول است که توسط ریاست سازمان به دفاتر ابلاغ شد.
این نشستها از امروز آغاز شده و در روزهای آینده تا پایان تصویب برنامه همه دفاتر ادامه خواهد داشت.
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